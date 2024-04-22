В Риге состоится концерт популярной инди-группы OQJAV

7 мая в 19:00 в Реформаторской церкви в Старой Риге (Mārstaļu 10) выступит инди-группа OQJAV (Окуджав) в формате фортепианного концерта. В рамках европейского тура OQJAV выступит в Риге впервые за пять лет.
Для тех, в чьих плейлистах уже давно присутствуют песни группы, это будет редкая возможность услышать голос Вадика Королёва и игру Ярослава Тимофеева вживую. Те, кто еще не знаком с OQJAV, смогут открыть для себя новую звуковую среду, в которой сосуществуют искренность и непредсказуемость.
Фортепианный концерт OQJAV (Окуджав) — это непрерывный звуковой поток длиной в час, который рождается здесь и сейчас. Периодически в нем появляются острова в виде лучших песен группы и афористичных текстовых зарисовок Королёва. Но все они в итоге становятся частью одной реки, соединенные фортепианной импровизацией Тимофеева.
Для концерта выбран большой зал единственного в Риге барочного храма. Это величественное помещение с витражами, алтарем и органным балконом. Зал обладает уникальной акустикой — с 1965 года здесь располагалась студия грамзаписи «Мелодия» и записывались ведущие музыкальные коллективы.
Состав:
Вадик Королев - песни, голос
Ярослав Тимофеев - музыка, фортепиано
Стиль коллектива сложно описать в нескольких словах. Слушатели здесь найдут множество переплетений жанров, идей, музыкальных и поэтических рифм. Их альбомы не похожи друг на друга, а каждый клип — маленькая история. В конце 2023 года группа OQJAV приняла участие в съемках фильма-концерта Романа Либерова «Мы есть» наряду с Noize MC, Андреем Макаревичем, БИ-2 и другими уехавшими из России музыкантами.
OQJAV — одни из ярких представителей «новой волны» 2010-х. Их творчество характеризуется интеллектуальным инди-попом с элементами синти-попа и эстрады 60-х, а также аллюзиями на Александра Вертинского.
https://www.youtube.com/watch?v=6FCMt3e0F8M
https://www.youtube.com/watch?v=pQxYSaBb7uA
https://www.youtube.com/watch?v=GhUtqwA5WAw
Билеты в сети Bilešu Serviss.
Мероприятие в сети Facebook: https://fb.me/e/1ky6wOv2Y
О фестивале Botānika
Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу “свежие” проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала. Помимо музыкальных событий, фестиваль ориентирован на организацию
проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни. В рамках фестиваля в Риге выступил ряд российских и латвийских музыкантов, журналистов, общественных деятелей: группы AloeVera, Oqjav, ВИА Татьяна, певицы Женя Любич и Варвара Визбор, Антон Долин, Денис Ханов, Алекс Дубас.
Видео: OQJAV - Кромешна
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