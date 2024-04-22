В Риге состоится концерт популярной инди-группы OQJAV

Для тех, в чьих плейлистах уже давно присутствуют песни группы, это будет редкая возможность услышать голос Вадика Королёва и игру Ярослава Тимофеева вживую. Те, кто еще не знаком с OQJAV, смогут открыть для себя новую звуковую среду, в которой сосуществуют искренность и непредсказуемость.

Фортепианный концерт OQJAV (Окуджав) — это непрерывный звуковой поток длиной в час, который рождается здесь и сейчас. Периодически в нем появляются острова в виде лучших песен группы и афористичных текстовых зарисовок Королёва. Но все они в итоге становятся частью одной реки, соединенные фортепианной импровизацией Тимофеева.

Для концерта выбран большой зал единственного в Риге барочного храма. Это величественное помещение с витражами, алтарем и органным балконом. Зал обладает уникальной акустикой — с 1965 года здесь располагалась студия грамзаписи «Мелодия» и записывались ведущие музыкальные коллективы.

Состав:

Вадик Королев - песни, голос

Ярослав Тимофеев - музыка, фортепиано