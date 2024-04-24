Легендарный ATB вернется в Ригу с масштабным концертом

Звезда мировой танцевальной сцены - ATB, легендарный диджей и продюсер - выступит 16 августа на концертной площадке Wondersala на Андрейсале в Риге на радость латвийским поклонникам электронной музыки.
ATB, настоящее имя которого Андре Таннеберг, известен своими эмоциональными и захватывающими шоу, которые погружают слушателей в атмосферу невероятного звука и танцевальной энергии. Его хиты, такие как 9 PM (Till I Come), Ecstasy, Let U Go и Don't Stop, стали настоящими гимнами для поклонников электронной музыки по всему миру.
Концерт ATB в Риге обещает стать незабываемым событием лета 2024 года. Посетители Wondersala на Андрейсале смогут окунуться в мир музыки и танцев под открытым небом, наслаждаясь сетом от самого ATB.
Более подробная информация - на сайте Wondersala.
Билеты уже в продаже!
Видео: ATB, Topic, A7S - Your Love (9PM)
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