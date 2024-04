Легендарный ATB вернется в Ригу с масштабным концертом

ATB, настоящее имя которого Андре Таннеберг, известен своими эмоциональными и захватывающими шоу, которые погружают слушателей в атмосферу невероятного звука и танцевальной энергии. Его хиты, такие как 9 PM (Till I Come), Ecstasy, Let U Go и Don't Stop, стали настоящими гимнами для поклонников электронной музыки по всему миру.