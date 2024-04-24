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Видео ⟩ Драка пьяного пассажира и водителя автобуса: полиция выясняет детали происшествия

rus.tvnet.lv
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Драка пьяного пассажира и водителя автобуса: полиция выясняет детали происшествия
Драка пьяного пассажира и водителя автобуса: полиция выясняет детали происшествия Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вчера, 23 апреля, в социальных сетях появилось видео конфликта между водителем автобуса и пьяным пассажиром. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, конфликт произошел во вторник, 23 апреля, в автобусе Валка - Рига. К публикации в Instagram также добавлена ​​информация, предоставленная очевидицей инцидента.

По словам очевидицы, конфликт начался из-за того, что пьяный мужчина пролил коктейль в салоне автобуса. После этого он несколько раз не отреагировал на призывы водителя покинуть транспортное средство.

Сначала водитель пытался сам вытащить пьяного мужчину из автобуса, но ему это не удалось. Когда водитель все-таки поднял пьяного мужчину на ноги, тот стал агрессивным и ударил водителя по лицу. В конфликт вмешался пассажир, и уже на улице завязалась драка.

В Госполиции порталу TVNET сообщили, что сегодня, 24 апреля, в Госполицию поступило заявление. Информацию правоохранители получили из социальных сетей, точные обстоятельства произошедшего уточняются.

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