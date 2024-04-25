Украина прекращает выдачу паспортов проживающим за рубежом мужчинам призывного возраста

Мужчины призывного возраста не смогут получать паспорта от "дипломатических миссий Украины за рубежом", предполагает измененный закон, опубликованный в среду на сайте правительства.

Об этом было объявлено через день после приостановки оказания консульских услуг проживающим за рубежом мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет до введения нового закона о мобилизации.

В среду МИД Украины опубликовал заявление, в котором говорится, что его консульские процедуры "остаются неизменными". Это означает, что мужчины призывного возраста смогут получать паспорта, когда закон о мобилизации вступит в силу.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украину мужчинам запретили покидать страну, допустив лишь несколько исключений. Часть мужчин нелегально сбежала за рубеж, а другие, проживавшие за рубежом еще до начала войны, не вернулись в Украину.

Когда война затянулась, Вооруженным силам Украины начало не хватать солдат, при этом многие военнослужащие воевали непрерывно или с небольшими перерывами еще с февраля 2022 года.

Правительство Украины вынуждено принять новые меры для выдвижения против тех, кто уклоняется от призыва.

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