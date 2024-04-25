"Предусмотренное 101-й статьей Конституции право каждого гражданина Латвии предусмотренным законом образом участвовать в деятельности государства и самоуправлений, в том числе право участвовать в выборах, служит гарантом демократического существования и направлено на обеспечение легитимности государственного строя. Любое вмешательство в ход выборов в демократическом правовом государстве недопустимо. Сведения о возможных беззакониях при проведении выборов или возможной коррупции необходимо расследовать с наибольшей тщательностью", - сказано в заявлении Канцелярии президента.

Поэтому в соответствии с частью второй статьи 16 Закона о прокуратуре президент просит генерального прокурора принять необходимые меры и провести проверку на предмет того, получали ли учреждения государственной безопасности и правоохранительные органы какие-либо сведения или информацию о попытках повлиять на результаты выборов в Сейм в 2014 году. В ходе встречи президент поручил генеральному прокурору провести проверку и проинформировать о ее результатах президента и латвийское общество.