25 апреля президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с генеральным прокурором Латвийской Республики Юрисом Стукансом, чтобы обсудить прозвучавшие 24 апреля в СМИ сообщения о возможном вмешательстве в ход выборов в Сейм в 2014 году.
Ринкевич поручил Стукансу расследовать утверждения о возможном вмешательстве "Единства" в ход выборов (1)
"Предусмотренное 101-й статьей Конституции право каждого гражданина Латвии предусмотренным законом образом участвовать в деятельности государства и самоуправлений, в том числе право участвовать в выборах, служит гарантом демократического существования и направлено на обеспечение легитимности государственного строя. Любое вмешательство в ход выборов в демократическом правовом государстве недопустимо. Сведения о возможных беззакониях при проведении выборов или возможной коррупции необходимо расследовать с наибольшей тщательностью", - сказано в заявлении Канцелярии президента.
Поэтому в соответствии с частью второй статьи 16 Закона о прокуратуре президент просит генерального прокурора принять необходимые меры и провести проверку на предмет того, получали ли учреждения государственной безопасности и правоохранительные органы какие-либо сведения или информацию о попытках повлиять на результаты выборов в Сейм в 2014 году. В ходе встречи президент поручил генеральному прокурору провести проверку и проинформировать о ее результатах президента и латвийское общество.
Ранее сообщалось, что в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? глава SOAAR Ренарс Каджулис заявил, что во время выборов в Сейм 2014 года тогдашний генсек "Единства" Артис Кампарс призвал поставщика программного обеспечения для выборов, руководителя IT-компании SOAAR подделать итоги выборов в пользу Солвиты Аболтини.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в четверг заявила, что попросит правоохранительные органы проверить это публично прозвучавшее утверждение.
В свою очередь министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") в четверг в Rīta Panorāma отметила, что заявления Каджулиса абсурдны и поэтому по сути она комментировать не может.
Сам Кампарс отрицает подобные обвинения.
"Мой комментарий очень короткий: это абсурдное утверждение, которое ни в одной части не соответствует действительности", - прокомментировал он порталу TVNET утверждения руководителя предприятия информационных технологий SOAAR Ренара Каджулиса.
Кампарс предположил, что будет искать возможность защитить свою честь и достоинство в суде.
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