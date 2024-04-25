"Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора", -сказал Макрон, предупредив, что Европа не так хорошо готова к новым вызовам в мире, где "правила игры изменились".

"В ближайшее десятилетие существует огромный риск того, что (Европа) может быть ослаблена", - сказал Макрон в своей речи в университете Сорбонны в Париже.

Президент Франции назвал действия России после возобновления вторжения в Украину несдержанными и заявил, что больше не ясно, где находятся "границы" для Москвы. Он подчеркнул, что для европейской безопасности необходимо, чтобы "Россия не выиграла агрессивную войну в Украине".

"Непременным условием нашей безопасности является то, что Россия не выиграет агрессивную войну, которую она ведет против Украины", - сказал Эммануэль Макрон.

Он объявил, что попросит европейских партнеров представить предложения о разработке оборонной инициативы в ближайшие месяцы.

Макрон уверен, что европейским поставщикам следует отдавать предпочтение при закупке военной техники, и поддержал идею европейского кредита для финансирования этих усилий.

"В ближайшие месяцы я приглашу наших партнеров разработать эту европейскую оборонную инициативу, которая должна прежде всего стать стратегической концепцией", - сказал он.

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