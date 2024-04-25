Видео Программа: в Латвии легально можно купить экзотических "питомцев"

Программа позвонила владельцу лисы, чтобы узнать, что нужно для правильного содержания животного и законно ли это вообще.

Degpunktā: Могу ли я оставить ее в квартире?

Владелец: Нет, она воняет. Это лиса.

Degpunktā: Нужен ли предыдущий опыт общения с дикими хищниками?

Владелец: В принципе ничего такого не надо, они вполне спокойные.

Degpunktā: Я должен ее поставить на учет или что там делать?

Владелец: Ну записаться можно только в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), у них есть документы и паспорт.