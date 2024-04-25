Видео Программа: в Латвии легально можно купить экзотических "питомцев"

В Европе миллионы экзотических животных содержатся в неволе, причем в неподходящих условиях. Власти делают все возможное, чтобы найти безрассудных владельцев и привлечь их к ответственности, но им это не всегда удается. В Латвии, например, на популярном рекламном портале можно найти довольно интересные предложения, сообщает программа Degpunktā.
Невозможно выявить все нарушения правил содержания экзотических животных. Часто тщательно скрываемое незаконное животное дает о себе знать в самый неподходящий момент.
Например, несколько лет назад жительница улицы Сканстес увидела на лестничной площадке жилого дома жирного черного леопарда. Большая кошка была нездорова, перекормлена и имела выдранные из лап когти.
Законом о защите животных установлено, что запрещается приобретать, содержать в неволе или для продажи, или обмена, а также предлагать для торговли следующих животных:
- дикие виды хищников;
- приматы;
- морские млекопитающие;
- животные отряда крокодилов;
- змееподобные животные.
Большие кошки или приматы обычно не появляются на местных порталах объявлений, но там часто продаются другие экзотические домашние животные.
Например, обычный житель легко может купить черного лебедя всего за 650 евро. В настоящее время за 4500 евро продается и кот-сервал весом десять килограммов. Скорпионы и тарантулы стоят менее ста евро, а вот питоны разных окрасов и рисунков стоят в среднем по 400 евро каждый. Лиса, часто встречающаяся в латвийских лесах, стоит 350 евро.
Программа позвонила владельцу лисы, чтобы узнать, что нужно для правильного содержания животного и законно ли это вообще.
Degpunktā: Могу ли я оставить ее в квартире?
Владелец: Нет, она воняет. Это лиса.
Degpunktā: Нужен ли предыдущий опыт общения с дикими хищниками?
Владелец: В принципе ничего такого не надо, они вполне спокойные.
Degpunktā: Я должен ее поставить на учет или что там делать?
Владелец: Ну записаться можно только в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), у них есть документы и паспорт.
Рихард Микельсонс, старший эксперт Департамента охраны природы (DAP), говорит, что по закону практически каждый может держать животных, предлагаемых в настоящее время в рекламе. Однако перед покупкой животного следует понять, каков нормативный регламент, а место содержания согласовать с PVD. Если животное имеет легальное происхождение, его можно продать.
Продавец должен убедиться, что следующий владелец способен позаботиться о диком хищнике. При неправильном содержании человек может оказаться травмированным.
Животные, способные укусить своего хозяина, в Латвии уже давно не конфискуются.
По данным Департамента охраны природы, за последние два года было конфисковано почти 20 попугаев, происхождение которых ни торговец, ни владелец не смогли доказать. В целом случаи контрабанды экзотических животных сократились со времен пандемии, когда такой бизнес процветал.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!