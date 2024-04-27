Почему почти все самолеты белые? Экс-пилот рассказал, что для этого есть важная причина

Оказывается, объяснение простое.

Эксперт рассказал Travel and Leisure: "Большинство самолетов окрашены в белый цвет, потому что он отражает солнечный свет, что делает самолеты более прохладными и менее склонными к нагреванию".

Желательно, чтобы самолет отражал солнечные лучи, так как это снижает затраты на охлаждение. Это также обеспечит более комфортную температуру в салоне для пассажиров.

Эта тенденция зародилась в середине 1960-х годов. До этого большинство самолетов имели корпуса из полированного алюминия. Историк авиации Ши Оукли объясняет, что новая эра началась с того, что в 1976 году Air France представила самолет с белым фюзеляжем.

Но это не значит, что самолеты обязательно должны быть полностью белыми.

Несколько авиакомпаний выбрали более яркие и темные цвета. Например, Mango, дочерняя компания South African Airways, летает на ярко-оранжевых самолетах.

Фото: Thiago B Trevisan/Shutterstock

Еще у одной авиакомпании - Kulula Air - зеленые самолеты.

Фото: LO Kin-hei/Shutterstock

Венгерская авиакомпания Wizz Air, хорошо известная латвийским путешественникам, имеет фиолетовый фюзеляж.

Фото: MBekir/Shutterstock

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