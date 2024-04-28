Лувр может выделить отдельный зал для картины "Мона Лиза"

Самому известному в мире произведению Леонардо да Винчи "Мона Лиза" может быть выделено отдельное помещение в Лувре, заявил в субботу, 27 апреля, президент музея.
"Это позволит посетителям, многие из которых приходят в Лувр только ради этой картины, получить больше впечатлений", - сказала Лоранс де Кар в интервью France Inter.
"Всегда неприятно, когда посетителям оказывают не самый лучший прием, как в случае с "Моной Лизой", - добавила она.
"Я думаю, что необходимо лучшее решение", - сказала Лоранс де Кар, добавив, что Лувр связался с Министерством культуры по поводу возможных решений.
Лувр - самый популярный музей в мире. В 2023 году его посетили почти девять миллионов посетителей.
Лоранс де Кар отметила, что 80% из них - 20 000 человек в день - собираются у картины "Мона Лиза", часто делая селфи перед полотном.
В настоящее время "Мона Лиза" выставляется в специальном защитном стекле в Государственном зале Лувра, самом большом зале музея, но шедевр да Винчи там не один.
Рядом с ним представлены работы венецианских мастеров 16 века, а в другом конце зала висит самая большая картина Лувра - "Свадьба в Каннах" Паоло Веронезе.
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