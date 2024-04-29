Министр: в Латвии нужно снижать потребление алкоголя

Министр подчеркнул, что употребление алкоголя влияет и на общественную безопасность, и на здоровье население. Абу Мери отметил, что в Литве введение ограничений на продажу алкоголя позволило снизить его потребление.

Планируемые в Латвии ограничения призваны снизить потребление алкоголя среди молодежи, добавил министр.

Национальный совет по ограничению алкоголизма ранее заявил, что потребление алкоголя в Латвии достигло уровня эпидемии, поэтому необходимы комплексные меры по его ограничению.

Опрос о здоровых привычках латвийских школьников показал, что растет доля употребляющих алкоголь девочек, впервые превысив долю употребляющих алкоголь мальчиков.

Данные Службы неотложной медицинской помощи за 2023 год также свидетельствуют о росте числа вызовов, связанных с употреблением алкоголя детьми, а данные Национальной службы здравоохранения показывают значительное увеличение числа детей, которые нуждаются в амбулаторном и стационарном лечение психических и поведенческих расстройств из-за употребления алкоголя.

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