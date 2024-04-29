Аболтиня не комментирует возможные попытки сфальсифицировать результаты выборов в Сейм

На письменный запрос агентства LETA о том, знает ли Аболтиня причины, почему глава IT-компании SOAAR Ренарс Каджулис может быть заинтересован в клевете на "Новое Единство", и допускает ли она, что кто-то пытался подтасовать результаты выборов, Аболтиня поблагодарила за проявленный интерес, но заявила, что послы не имеют права комментировать внутриполитические события.

Как сообщалось, Каджулис, обвиняемый в мошенничестве при закупках Центральной избирательной комиссии, рассказал Латвийскому телевидению, что в ночь выборов в 12-й Сейм осенью 2014 года ему звонил бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс и выразил опасения, что Аболтине может не хватить голосов для прохождения в Сейм.

По словам Каджулиса, Кампарс просил вмешаться, чтобы обеспечить избрание Аболтини.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!