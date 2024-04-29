Ашераденс: гособлигации airBaltic можно будет купить на сумму не более 100 млн евро

Ашераденс призвал дождаться завтрашнего заседания правительства, на котором еще будет обсуждаться этот вопрос.

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня после заседания коалиции отметила, что конкретные суммы и решения еще будут рассмотрены на заседании правительства во вторник. Представители правительственных партий сегодня на совещании ознакомились с ситуацией airBaltic- предприятие работает успешно, достигая хороших показателей прибыли, подчеркнула премьер-министр.

Силиня отметила, что airBaltic следует искать возможности развития путем привлечения частного капитала, а также упомянула, что в будущем планируется котировать акции airBaltic на бирже, что даст возможность приобрести акции предприятия и жителям Латвии.

На вопрос о позиции Союза зеленых и крестьян в вопросе приобретения облигаций спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) ответила, что еще нужно дождаться решения правительства, но СЗК склонен его поддержать.