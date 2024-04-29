Ашераденс: гособлигации airBaltic можно будет купить на сумму не более 100 млн евро

Государственные облигации латвийской национальной авиакомпании airBaltic можно будет приобрести на сумму не более 100 млн евро, заявил журналистам сегодня, 29 апреля, после совещания коалиции министр финансов Арвил Ашераденс.
Ашераденс призвал дождаться завтрашнего заседания правительства, на котором еще будет обсуждаться этот вопрос.
Премьер-министр Эвика Силиня сегодня после заседания коалиции отметила, что конкретные суммы и решения еще будут рассмотрены на заседании правительства во вторник. Представители правительственных партий сегодня на совещании ознакомились с ситуацией airBaltic- предприятие работает успешно, достигая хороших показателей прибыли, подчеркнула премьер-министр.
Силиня отметила, что airBaltic следует искать возможности развития путем привлечения частного капитала, а также упомянула, что в будущем планируется котировать акции airBaltic на бирже, что даст возможность приобрести акции предприятия и жителям Латвии.
На вопрос о позиции Союза зеленых и крестьян в вопросе приобретения облигаций спикер Сейма Дайга Миериня (СЗК) ответила, что еще нужно дождаться решения правительства, но СЗК склонен его поддержать.
Заместитель председателя фракции "Прогрессивных" в Сейме Антонина Ненашева со своей стороны отметила представленные сегодня в коалиции хорошие финансовые показатели airBaltic. Она подчеркнула, что участие государства в покупке облигаций должно происходить на тех же условиях, что и для частных участников рынка.
Недавно Сейм принял выдвинутые правительством поправки к закону об управлении бюджетами и финансами, которыми министру финансов присвоены полномочия на приобретение ценных бумаг с фиксированным доходом, выпущенных предприятиями, в которых государство имеет решающее влияние.
Министр сообщения Каспар Бришкенс отметил, что принятые изменения дадут возможность государству наряду с международными частными инвесторами участвовать в эмиссии облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic.
В свою очередь, министр финансов Арвил Ашераденс подчеркнул, что такое приобретение облигаций госкомпаний, которые государство могло бы осуществить на тех же условиях, что и частные инвесторы, не оказывает давления на дефицит госбюджета. При этом Ашераденс отметил, что покупку таких облигаций можно финансировать только путем займа.
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