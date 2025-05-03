Высокопоставленная чиновница Минобразования заработала в прошлом году почти 80 тысяч евро

Также она получила 61,43 евро от обменной компании Tavex за продажу недвижимости и 2,11 евро в виде процентов от Swedbank.

Аматниеце является членом комиссии по этике партии "Новое Единство" и членом правления Огрского отделения партии. В прошлом году она не задекларировала никаких доходов от "Нового единства", но в 2023 году получила зарплату в размере 11 353 евро.

Она не сообщила ни о каких накоплениях. Ее задолженности за год выросли примерно на 3 тысячи евро и на конец года составили 16 346 евро.

У Аматниеце есть квартира в Огре.

Аматниеце заняла должность парламентского секретаря IZM в июле 2023 года, после того как предыдущий парламентский секретарь Карлис Страутиньш решил вернуться на должность директора Лиепайской 6-й средней школы имени Райниса. В настоящее время она возглавляет канцелярию министра образования и науки Даце Мелбарде.