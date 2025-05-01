В Латвии ликвидирована компания, ранее действовавшая как банк

Процесс ликвидации начался 6 октября 2023 года и завершился 24 апреля 2024 года.

Согласно годовому отчету за 2024 год, в прошлом году компания не имела оборота и понесла убытки в размере 4,05 миллиона евро.

Как уже сообщалось, 19 июля 2021 года акционеры приняли решение прекратить деятельность Rigensis Bank как кредитного учреждения и выполнить все необходимые действия для аннулирования банковской лицензии.

Совет Комиссии по финансовым и капитальным рынкам (FKTK) 19 октября 2021 года разрешил реорганизовать Rigensis Bank, перерегистрировав его в коммерческое общество, деятельность которого не связана с деятельностью кредитного учреждения. Соответственно, выданная банку лицензия утратила силу.

С конца 2021 года, в соответствии с уставом предприятия, основными видами коммерческой деятельности Rigensis Capital, согласно статистической классификации видов хозяйственной деятельности, являлись: предоставление прочих кредитных услуг, иная финансовая деятельность, не классифицированная в других разделах (за исключением страхования и пенсионного накопления), а также сдача в аренду или аренда собственного или арендованного недвижимого имущества.

В 2022 году уставной капитал компании был уменьшен с 14,607 миллиона евро до 42 000 евро, а в 2023 году был начат процесс ликвидации предприятия.

Rigensis Bank работал в Латвии с июня 2011 года, предлагая специализированные финансовые продукты. В первом квартале 2021 года Rigensis Bank понес убытки в размере 646 000 евро, тогда как в аналогичный период предыдущего года имел прибыль.

Активы банка на 31 марта 2021 года составляли 293,823 миллиона евро, что на 8,5% или 27,44 миллиона евро меньше, чем в конце 2020 года. По объему активов Rigensis Bank занимал восьмое место среди банков Латвии на конец 2020 года.