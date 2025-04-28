Доходы министра земледелия: заработок в 112 тысяч евро и выигрыш в лотерею

Также Краузе получил от Государственного агентства социального страхования пособие в размере 171,18 евро и выиграл 103,40 евро в одной из лотерей Latvijas loto.

Сельскохозяйственная компания BB Solutions вернула ему беспроцентный заем в размере 10 тысяч евро, который она ранее получила от него как от владельца. Краузе владеет 100% акций BB Solutions.

В декларации также указано, что в 2024 году министр купил двухкомнатную квартиру с землей стоимостью 74 865 евро и взял кредит на сумму 11 700 евро.

На конец прошлого года долги Краузе составляли 79 647 евро, а кредиты - 12,8 тысячи и 18 250 евро.

На конец года у него были безналичные сбережения в размере 17 848 евро в Swedbank.

Министр также владеет 15 акциями предприятия Rīgas kuģu būvētava номинальной стоимостью 1,89 евро.

На конец прошлого года министр земледелия владел двумя квартирами и землей в Риге, а также недвижимостью и тремя земельными участками в Кримулдской волости Сигулдского края.

В декларации также говорится, что на конец прошлого года у Краузе были легковой автомобиль Subaru Outback 2023 года выпуска, а также VW Golf 1987 года выпуска и Ford Capri 1979 и 1978 годов выпуска.

Краузе занимает пост министра земледелия с 15 сентября 2023 года, а до этого он был депутатом Сейма нескольких созывов. Краузе является депутатом Сейма с ноября 2014 года.