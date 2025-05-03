Эксперт: падение курса доллара может привести к снижению цен на топливо

Он отметил, что курс доллара США по отношению к евро снижается с начала года, достигнув самого низкого уровня за последние четыре года. "Поскольку нефть и топливо во всем мире торгуются в долларах, снижение курса доллара будет способствовать снижению цен на топливо и в Балтийском регионе", - добавил Титов.

Он отмечает, что политика президента США Дональда Трампа начала оказывать влияние и на потребителей в Балтийском регионе: с начала апреля цена дизельного топлива на АЗС снизилась примерно на десять центов за литр.

Титов объясняет, что снижение курса доллара связано с введенными тарифами и тем, что многие инвесторы переводят свои вложения из США в Европу. "Кроме того, публичная критика Трампом главы ФРС США и попытки добиться его увольнения подорвали доверие к американским институтам и к доллару как стабильной валюте", - добавляет Титов.