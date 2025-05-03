Эксперт: падение курса доллара может привести к снижению цен на топливо

Снижение курса доллара США по отношению к евро может привести к снижению цен на топливо, сказал агентству LETA руководитель топливной категории предприятия по розничной торговле топливом Circle K Latvia Гатис Титов.
Он отметил, что курс доллара США по отношению к евро снижается с начала года, достигнув самого низкого уровня за последние четыре года. "Поскольку нефть и топливо во всем мире торгуются в долларах, снижение курса доллара будет способствовать снижению цен на топливо и в Балтийском регионе", - добавил Титов.
Он отмечает, что политика президента США Дональда Трампа начала оказывать влияние и на потребителей в Балтийском регионе: с начала апреля цена дизельного топлива на АЗС снизилась примерно на десять центов за литр.
Титов объясняет, что снижение курса доллара связано с введенными тарифами и тем, что многие инвесторы переводят свои вложения из США в Европу. "Кроме того, публичная критика Трампом главы ФРС США и попытки добиться его увольнения подорвали доверие к американским институтам и к доллару как стабильной валюте", - добавляет Титов.
По его словам, торговые споры между США и Китаем начали снижать спрос на нефть, что может быть признаком замедления роста мировой экономики. Между тем некоторые экономические эксперты прогнозируют рецессию в США. В то же время Международный валютный фонд снизил прогноз роста экономики США в этом году до 1,8 %, в основном из-за тарифов, введенных Трампом.
По его словам, война в Украине также продолжает влиять на цены на нефть. "Если России удастся затянуть заключение мирного соглашения с Украиной, а США выйдут из переговоров, есть риск, что война затянется. Это, в свою очередь, означает, что цены на нефть могут остаться высокими или даже вырасти в условиях атак на российскую нефтяную инфраструктуру", - добавил пресс-секретарь.
При этом ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти, планирует увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в день с мая. Если США и Иран достигнут соглашения на ядерных переговорах, санкции на экспорт иранской нефти могут быть ослаблены, что увеличит поставки нефти и поможет удержать цены на топливо на текущем уровне.
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