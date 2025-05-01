В Огре установили дорожные знаки и оштрафовали ранее припаркованные там машины

В передачу обратилась жительница Огре, приславшая видео со своими эмоциями и фиксацией ситуации. Она ранним утром сняла припаркованные по всей длине проспекта Гривас автомобили с "горчичниками" на лобовых стеклах.

Днем ранее водители оставили машины, когда там это было разрешено делать, однако позже были установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. Пока жители ничего не знали об этих знаках, вечером приехала муниципальная полиция и разложила штрафы в размере 40 евро.

В самоуправлении Огрского края передаче пояснили, что дорожные знаки установили строители, которые в конце проспекта Гривас до 4 мая, Дня восстановления независимости Латвийской Республики, спешат закончить строительство площади Независимости.

Подробнее смотрите в сюжете передачи: