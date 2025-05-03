Сколько в прошлом году заработал Росликов?

Политик получил в Сейме зарплату в размере 79 572 евро и других доходов не имел. У него нет наличных или безналичных сбережений, превышающих 20 минимальных зарплат (в настоящее время 14 800 евро). Он также не совершал никаких операций, превышающих эту сумму.

На конец прошлого года его задолженности составляли 131 331 евро и 24 409 евро, при этом он не брал заемов на сумму, превышающую 20-кратный размер минимальной заработной платы.

Росликову принадлежит в совместном владении квартира и земля в Риге. Он также владеет автомобилем Mercedes Benz S63 AMG 2015 года выпуска.

Помимо работы в Сейме и партии, Росликов также является членом правления Apsardzes darbinieku biedrība и руководителем Латвийского профсоюза работников индустрии безопасности.