Владелец закрыл единственный магазин в поселке после обнаружения просроченных продуктов

Представитель PVD Диана Пастаре указала: "В тот же день инспекторы посетили другой магазин того же предпринимателя, где не было обнаружено просроченных товаров, так что утверждение о том, что это систематическая практика компании, не соответствует действительности".

Тем не менее PVD начала административное производство, в ходе которого будут выяснены обстоятельства произошедшего.

Владелец магазина Pie Kristīnes Янис сообщил, что и ранее планировал закрыть магазин, но произошедшее стало последним толчком, так как сотрудница отказалась продолжать работу.

"Были некоторые продукты с истекшим сроком, и это была безответственность сотрудника. В целом это больше шумиха, чем факт. Когда я отправил фотографии своим юристам, они заметили, что на многих товарах был указан не срок годности, а дата производства", - отметил владелец уже закрытого магазина.

Также PVD усматривает нарушения и в действиях потребителя.

"Судя по фотографиям, посторонние лица обращались с продуктами питания, поднимали их, клали на землю, находились в зоне продавца. Это, по сути, работа инспекторов, но мы ее выполняем в специальной одежде, с перчатками, в чистых халатах, чтобы не загрязнять остальную продукцию", - рассказала представитель PVD.

Штраф за такие нарушения для юридических лиц составляет от 70 до 3000 евро.