Владелец закрыл единственный магазин в поселке после обнаружения просроченных продуктов

В социальных сетях один из клиентов пожаловался на магазин в Ливанском крае, в поселке Ерсика, где якобы было обнаружено множество товаров с истекшим сроком годности. Владелец, который сразу после инцидента закрыл магазин, признал вину лишь частично, подчеркнув, что просроченными могли быть только некоторые продукты. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) начала административное производство для выяснения обстоятельств, однако жители Ерсики остались без продуктового магазина. Об этом сообщает портал lsm.lv.
"Срок годности сыра закончился в марте, а поверх даты срок был закрашен маркером с надписью "Латвия". Мы обнаружили, что большая часть товаров в магазине имела истекший срок годности", - пишет анонимный потребитель в социальных сетях, прикрепив фотографии.
В тот же день магазин был закрыт. Посетителей там было немного, среди них - также учителя и ученики расположенной рядом Ерсикской основной школы.
Сотрудница школы Айя рассказала: "Продукты, возможно, не всегда были самыми свежими, но это же деревенский магазин. Не у всех есть возможность поехать в город, не у всех есть транспорт, а с автобусами - сами понимаете, как это бывает".
А ученик школы Роман отметил: "Мне очень жаль, что магазин закрывают, потому что, когда я покупал там продукты, срок годности был в порядке".
PVD не смогла проверить ситуацию, потому что к моменту прибытия инспекторов магазин уже был закрыт. Более того, владелец очень быстро успел вывести магазин из реестра предприятий PVD, что является беспрецедентным случаем в практике службы.
Представитель PVD Диана Пастаре указала: "В тот же день инспекторы посетили другой магазин того же предпринимателя, где не было обнаружено просроченных товаров, так что утверждение о том, что это систематическая практика компании, не соответствует действительности".
Тем не менее PVD начала административное производство, в ходе которого будут выяснены обстоятельства произошедшего.
Владелец магазина Pie Kristīnes Янис сообщил, что и ранее планировал закрыть магазин, но произошедшее стало последним толчком, так как сотрудница отказалась продолжать работу.
"Были некоторые продукты с истекшим сроком, и это была безответственность сотрудника. В целом это больше шумиха, чем факт. Когда я отправил фотографии своим юристам, они заметили, что на многих товарах был указан не срок годности, а дата производства", - отметил владелец уже закрытого магазина.
Также PVD усматривает нарушения и в действиях потребителя.
"Судя по фотографиям, посторонние лица обращались с продуктами питания, поднимали их, клали на землю, находились в зоне продавца. Это, по сути, работа инспекторов, но мы ее выполняем в специальной одежде, с перчатками, в чистых халатах, чтобы не загрязнять остальную продукцию", - рассказала представитель PVD.
Штраф за такие нарушения для юридических лиц составляет от 70 до 3000 евро.
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