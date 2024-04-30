Во вторник в Рижском аэропорту откроется постоянная база норвежской авиакомпании Norwegian. Всего Рижский аэропорт будет базой для 30 пилотов авиакомпании и 60 летных экипажей.

Именно поэтому в Рижском аэропорту во вторник состоится торжественное мероприятие, в котором примут участие посол Норвегии в Латвии Ине Моренга, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные"), председатель правления Norwegian Гейрс Карлсенс, председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня, руководитель Рижской базы Norwegian Илута Савицка, а также директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быковс.

Norwegian уже объявила, что летом 2024 года авиакомпания предложит из Риги шесть прямых маршрутов, четыре из которых будут в Скандинавию - Осло, Тронхейм (оба в Норвегии), Копенгаген (Дания) и Стокгольм (Швеция), а два маршрута из Риги будут новыми - ...