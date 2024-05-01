С 1 мая в Риге меняются маршруты движения некоторых автобусов

Автобусы маршрутов №№ 30, 37, 41 и 54 будут ходить в направлении Даугавгривы, Иманты и Волери по объездной дороге. В направлении центра автобусы возобновят движение по основному маршруту.

Автобусы маршрута 30 в направлении Даугавгривы будут курсировать по маршруту до улицы Кр. Валдемара, далее по улице Кр. Валдемара, улице Калнциема, улице Баложу, улице Кристапа, улице Мелнсила, улице Вилипа, улице Дзирциема и далее по маршруту.

Автобусы 37-го и 41-го маршрутов в направлении Иманты будут курсировать по маршруту до улицы Кр. Валдемара, далее по улице Кр. Валдемара, улице Калнциема, улице Баложу, улице Кристапа, улице Мелнсила, улице Вилипа, улице Дзирциема, Юрмалас гатве и далее по улице маршрут.

Автобус 54-го маршрута в направлении Волери будут курсировать по маршруту до улицы Слокас, далее по улице Слокас, улице Калнциема, улице Баложу, улице Кристапа, улице Мелнсила, улице Вилипа, улице Дзирциема и далее по маршруту.

Также будет закрыта остановка Mārtiņa iela для трамваев 1-го и 5-го маршрутов и автобусов 30-го и 54-го маршрутов на улице Слокас в направлении центра.

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