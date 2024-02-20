Проблемы с турецкими банками, которые с конца прошлого года блокируют платежные операции с Россией, теперь дошли до российских нефтеэкспортных компаний. Они уже долгое время не получали от Турции денег за проданную нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в одной из крупнейших нефтяных компаний.
"Отдельные платежи не получены. Это произошло после того, как США в декабре предупредили [турецкие банки] о вторичных санкциях. В целом это актуальная проблема две-три недели. Пришлось менять методы платежей либо откладывать платежи, но поставки продолжались", - отметил источник. По его словам, несмотря на то, что Россия не получала деньги за нефть, Турция получила нефть в полном объеме.
Изменение политики банковских операций в Турции оказало существенное влияние на неэнергетический сектор.
"Основная проблема не только с платежами из Турции, но и с теми, которые Турция должна получить от России. Поэтому турецкий экспорт в Россию парализован: поставки машин и оборудования остановились", - рассказал еще один источник в российских бизнес-кругах.
Турция более чем в два раза увеличила объем закупки российской нефти после начала войны в Украине. Это единственная страна НАТО, которая продолжает получать нефть из России. По данным за январь-ноябрь прошлого года, турецкие нефтеперерабатывающие заводы, в том числе крупнейший завод STAR, получили 8,9 млн тонн сырой нефти из России, также Россия поставила в Турцию более 9 млн тонн дизельного топлива.
То, что платежи за нефть не происходят, связано с усилением контроля за банками, пояснили источники Reuters. В январе аналогичные проблемы возникли с Индией, отказавшейся принимать 14 танкеров из порта Сахалин. Это произошло после того, как "Роснефть" не смогла открыть новый счет в ОАЭ для получения оплаты в дирхамах.
Российские дипломаты ведут переговоры с турецкой стороной по решению банковского вопроса, сообщил в воскресенье посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Результатов пока нет, и проблемы "очень серьезные", признал посол. По его словам, отказ банков работать с российскими компаниями связан с решением властей США.
Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий Минфину США устанавливать санкции против иностранных банков, которые помогают совершать сделки российским компаниям, попавшим под санкции, или сотрудничают в поставках отдельных материалов для российского военно-промышленного комплекса.
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