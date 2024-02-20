"Отдельные платежи не получены. Это произошло после того, как США в декабре предупредили [турецкие банки] о вторичных санкциях. В целом это актуальная проблема две-три недели. Пришлось менять методы платежей либо откладывать платежи, но поставки продолжались", - отметил источник. По его словам, несмотря на то, что Россия не получала деньги за нефть, Турция получила нефть в полном объеме.

Изменение политики банковских операций в Турции оказало существенное влияние на неэнергетический сектор.

"Основная проблема не только с платежами из Турции, но и с теми, которые Турция должна получить от России. Поэтому турецкий экспорт в Россию парализован: поставки машин и оборудования остановились", - рассказал еще один источник в российских бизнес-кругах.