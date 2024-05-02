Штрафы за превышение скорости значительно выросли

За подобные нарушения скоростного режима в населенных пунктах водители могут быть лишены прав на срок от 12 до 24 месяцев (в настоящее время - 24 месяца).

В случаях превышения разрешенной скорости движения более чем на 70 километров в час может быть применен штраф от 1400 до 2000 евро, а также водитель может быть лишен прав на срок от 12 до 36 месяцев. Это касается всех транспортных средств, независимо от их полной массы.

Также увеличен штраф за создание помех водителю, который обгоняет другой автомобиль, путем увеличения скорости или изменения траектории движения. Теперь штраф за это составит 55 евро (в настоящее время - 40 евро).

Штраф за обгон на регулируемых или нерегулируемых перекрестках также был увеличен, за исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к пересекаемой дороге. В этом случае штраф составит 55 евро вместо 40 евро.

Поправки также предусматривают, что если станет известно, что у автомобиля нет OCTA, а он участвует в дорожном движении, то владелец транспортного средства будет немедленно проинформирован об этом. Штраф за такое правонарушение будет применяться не чаще одного раза в 24 часа, а информация будет отправляться в электронном виде. Эта поправка начнет действовать со следующего года.

Поправки также обязывают водителей велосипедов и электросамокатов иметь при себе водительские документы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!