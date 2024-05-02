Штрафы за превышение скорости значительно выросли

Штрафы за серьезные нарушения скорости, то есть превышение скорости более чем на 60 километров в час, будут повышены. Это предусмотрено поправками к Закону о дорожном движении, принятыми в окончательном чтении в Сейме в четверг, 2 мая.
71% водителей вне населенных пунктов превышают скоростной режим. Среди европейских стран Латвия выделяется как особенно небезопасное место для участников дорожного движения.
Показатели безопасности дорожного движения, в том числе превышение скорости, использование мобильных устройств за рулем, а также количество смертельных случаев и серьезных травм, в Латвии значительно хуже, чем в большинстве стран Европейского союза, утверждают авторы законопроекта.
Поправками установлено, что за превышение скорости от 61 до 70 километров в час на мопедах, мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонн, водитель может быть оштрафован на сумму от 720 до 960 евро (сейчас - от 360 до 480 евро), ему также будет запрещено управлять транспортными средствами на девять месяцев (сейчас шесть).
За превышение скорости в населенном пункте может быть применен штраф от 1040 до 1400 евро (сейчас от 540 до 680 евро), а также запрещено управлять транспортными средствами на срок от 9 до 12 месяцев (сейчас применяется запрет сроком на 12 месяцев).
В случае превышения разрешенной скорости вне населенных пунктов на 61-70 километров в час на легковым автомобилем с прицепом или грузовым автомобилем с полной массой более 7,5 тонн водитель может быть лишен прав на срок от 12 до 18 месяцев (в настоящее время - на 12 месяцев)
За подобные нарушения скоростного режима в населенных пунктах водители могут быть лишены прав на срок от 12 до 24 месяцев (в настоящее время - 24 месяца).
В случаях превышения разрешенной скорости движения более чем на 70 километров в час может быть применен штраф от 1400 до 2000 евро, а также водитель может быть лишен прав на срок от 12 до 36 месяцев. Это касается всех транспортных средств, независимо от их полной массы.
Также увеличен штраф за создание помех водителю, который обгоняет другой автомобиль, путем увеличения скорости или изменения траектории движения. Теперь штраф за это составит 55 евро (в настоящее время - 40 евро).
Штраф за обгон на регулируемых или нерегулируемых перекрестках также был увеличен, за исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к пересекаемой дороге. В этом случае штраф составит 55 евро вместо 40 евро.
Поправки также предусматривают, что если станет известно, что у автомобиля нет OCTA, а он участвует в дорожном движении, то владелец транспортного средства будет немедленно проинформирован об этом. Штраф за такое правонарушение будет применяться не чаще одного раза в 24 часа, а информация будет отправляться в электронном виде. Эта поправка начнет действовать со следующего года.
Поправки также обязывают водителей велосипедов и электросамокатов иметь при себе водительские документы.
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