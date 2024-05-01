Почему Эстония не планирует внедрять радары контроля средней скорости?

Камеры контроля средней скорости работают в Латвии на нескольких участках дорог с прошлого года. В Эстонии же пришли к выводу, что в ближайшие годы такой контроль дорожного движения вводить не будут.
Эстонское общественное СМИ ERR сообщает, что осенью прошлого года департамент транспорта Эстонии провел тест, в ходе которого измерялась скорость транспортных средств в начале и в конце участка дороги для расчета средней скорости.
"Это преследовало две цели. Во-первых, проверить, является ли чрезмерно высокая средняя скорость проблемой на эстонских дорогах. Во-вторых, послушают ли люди, если мы скажем им, что измеряем среднюю скорость и призываем к соблюдению закона", - сказали в департаменте.
40% из примерно 120 000 протестированных водителей превышали средний предел скорости, но большинство водителей ехали на низкой скорости. Примерно 6000 или 5% протестированных водителей превысили среднеразрешенную скорость как минимум на 7 км/ч.
Хотя камеры средней скорости могут быть хорошим решением для Эстонии, здесь есть некоторые проблемы.
"Наши нынешние фоторадары, которые мы использовали для теста, не подходят ни технически, ни с точки зрения установки системы. Второе серьезное препятствие - это законодательство, а это значит, что среднюю скорость в Эстонии невозможно будет измерить в ближайшие два-три года", - сказал заместитель министра климата Эстонии Сандер Сальму.
"Основной вопрос - это защита персональных данных. Если нынешняя система фотографирует только тех, кто превышает разрешенную скорость движения, то новая система должна фотографировать все транспортные средства, а это серьезное нарушение персональных данных. С этим нужно разобраться в первую очередь", - сказал он.
Глава департамента транспорта Эстонии признал, что система измерения средней скорости могла бы привести к образованию длинных колонн транспортных средств на участках дорог, где работают такие камеры, а после окончания контрольного участка водители начнут совершать рискованные маневры обгона.
Алвар Торуке, генеральный директор эстонской логистической компании DSC, говорит о камерах средней скорости: "Мы все хотим, чтобы время от времени движение было немного спокойнее. С другой стороны, вы, как частное лицо, видите в этом еще одно звено для того, чтобы следить".
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