Почему Эстония не планирует внедрять радары контроля средней скорости?

"Основной вопрос - это защита персональных данных. Если нынешняя система фотографирует только тех, кто превышает разрешенную скорость движения, то новая система должна фотографировать все транспортные средства, а это серьезное нарушение персональных данных. С этим нужно разобраться в первую очередь", - сказал он.

Глава департамента транспорта Эстонии признал, что система измерения средней скорости могла бы привести к образованию длинных колонн транспортных средств на участках дорог, где работают такие камеры, а после окончания контрольного участка водители начнут совершать рискованные маневры обгона.

Алвар Торуке, генеральный директор эстонской логистической компании DSC, говорит о камерах средней скорости: "Мы все хотим, чтобы время от времени движение было немного спокойнее. С другой стороны, вы, как частное лицо, видите в этом еще одно звено для того, чтобы следить".