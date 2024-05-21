Итак, теперь, когда мы разобрались с тем, что такое Европарламент, настало время подумать о том, за кого голосовать.
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Липину интересно ⟩ Триумф Нацобъединения, шансы Кариньша и парадокс Ланги: главные интриги выборов в Европарламент
"Латвия на первом месте" прекрасно понимает, что нужно ее избирателю. Первая строчка программы - "Голосуй за команду Шлесерса!".
Идет ли Шлесерс на выборы в Европарламент? Технически - да, только это Ричард Шлесерс, сын главы партии - третий номер списка. А Айнарс просто продолжает работать лицом.
А первый в списке - Вилис Криштопанс. Пожалуй, самый узнаваемый политик партии после Шлесерса-старшего. И, возможно, это, а также то, что "Латвия на первом месте" особым антиевропейским нарративом не отличается, объясняет, почему за эту партию готово голосовать больше жителей Латвии, чем за "Стабильности!".
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Итак, если суммировать все вышесказанное, я бы выделил следующие главные интриги грядущих выборов в Европарламент.