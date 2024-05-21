Липину интересно Триумф Нацобъединения, шансы Кариньша и парадокс Ланги: главные интриги выборов в Европарламент

"Латвия на первом месте" прекрасно понимает, что нужно ее избирателю. Первая строчка программы - "Голосуй за команду Шлесерса!".

Идет ли Шлесерс на выборы в Европарламент ? Технически - да, только это Ричард Шлесерс, сын главы партии - третий номер списка. А Айнарс просто продолжает работать лицом.

А первый в списке - Вилис Криштопанс. Пожалуй, самый узнаваемый политик партии после Шлесерса-старшего. И, возможно, это, а также то, что "Латвия на первом месте" особым антиевропейским нарративом не отличается, объясняет, почему за эту партию готово голосовать больше жителей Латвии, чем за "Стабильности!".