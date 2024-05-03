Десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси, столицы Грузии, в четверг, 2 мая, в знак протеста против закона об "иностранных агентах".
Фото, Видео ⟩ В Грузии десятки тысяч людей вышли на улицы против закона об "иностранных агентах" (1)
“Me var Sakartvelo” (I’m Georgia) 🇬🇪 #TbilisiProtests pic.twitter.com/vBKOw9JUTZ— Anna Gvarishvili (@a_gvarishvili) May 2, 2024
Толпы протестующих заполнили улицы Тбилиси, размахивая флагами Грузии и Европейского Союза (ЕС).
Массовые протесты против правительства проходят в Грузии с 9 апреля, когда правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент проект этого закона. Это произошло через год после того, как на фоне протестов правительство было вынуждено отказаться от почти идентичного предложения.
В отличие от предыдущих демонстраций в Тбилиси в четверг, акции протеста прошли в двух разных местах - как перед парламентом, как и в предыдущие ночи, так и на площади Героев, где расположен памятник павшим грузинским воинам.
At this moment on #Tbilisi’s Heroes’ Square.#ForeignAgentsLaw— Civil.ge (@CivilGe) May 2, 2024
📷Tamar Lomidze/Civil.ge pic.twitter.com/XwDd2xCXQy
Полиция применила слезоточивый газ и задержала нескольких протестующих, которые перекрыли главную улицу, ведущую к площади Героев.
Демонстранты перед зданием парламента прошли маршем до площади Героев, скандируя "Нет России!" и держа плакаты, называющие депутатов от партии "Грузинская мечта" "предателями".
This is Georgia: the protestors sing together at the main intersection of the capital 🇬🇪 pic.twitter.com/JV5JFoMolZ— Alexander Kavtaradze (@alexkavtaradze_) May 2, 2024
"Закон об иноагентах", принятый парламентом во втором чтении в среду, 1 мая, подвергся критике со стороны ЕС, США и ООН.
"Грузинская мечта" заявила, что хочет добиться подписания законопроекта к середине мая. Для того чтобы законопроект стал законом, он должен быть рассмотрен парламентом в трех чтениях и подписан президентом страны. Третье голосование в парламенте ожидается в ближайшие дни.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не подпишет законопроект, если его одобрит парламент.
Однако у правящей партии достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето президента.
Галерея: Протесты в Грузии
Что сказано в новом законе
Законопроект уже во второй раз был предложен правящей партией "Грузинская мечта". В марте прошлого года эта политическая сила была вынуждена отозвать его после масштабных протестов.
Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка "агент иностранного влияния" в нем заменена на термин "проводящая интересы иностранной силы организация".
Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.
Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его «российским законом» за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об «иностранных агентах». В России этот закон используется для преследования независимых СМИ и оппозиционных политиков.
Галерея: Протесты в Грузии
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