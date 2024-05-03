This is Georgia: the protestors sing together at the main intersection of the capital 🇬🇪 pic.twitter.com/JV5JFoMolZ — Alexander Kavtaradze (@alexkavtaradze_) May 2, 2024

"Закон об иноагентах", принятый парламентом во втором чтении в среду, 1 мая, подвергся критике со стороны ЕС, США и ООН.

"Грузинская мечта" заявила, что хочет добиться подписания законопроекта к середине мая. Для того чтобы законопроект стал законом, он должен быть рассмотрен парламентом в трех чтениях и подписан президентом страны. Третье голосование в парламенте ожидается в ближайшие дни.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не подпишет законопроект, если его одобрит парламент.

Однако у правящей партии достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето президента.

Галерея: Протесты в Грузии

Что сказано в новом законе

Законопроект уже во второй раз был предложен правящей партией "Грузинская мечта". В марте прошлого года эта политическая сила была вынуждена отозвать его после масштабных протестов.

Новый законопроект практически полностью повторяет прежний, однако формулировка "агент иностранного влияния" в нем заменена на термин "проводящая интересы иностранной силы организация".

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве проводящей интересы иностранной силы организации.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что подобное законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.

Однако оппозиционные партии и независимые журналисты называют его «российским законом» за сходство с принятым в России в 2012 году законодательством об «иностранных агентах». В России этот закон используется для преследования независимых СМИ и оппозиционных политиков.

Галерея: Протесты в Грузии

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