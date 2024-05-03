ISW: Путин наказывает Шойгу за неспособность достичь военных целей

Ранее сообщалось, что в России был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который подозревается в государственной измене и получении взятки.

24 апреля суд в Москве арестовал Иванова и обвинил его в получении взятки в особо крупном размере. Следователи полагают, что Иванов участвовал в преступном сговоре с третьими лицами: дело связано с заключением контрактов и выполнением субподрядных работ для нужд Минобороны.

В четверг, 2 мая, российский диктатор Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, которого связывают с ЧВК "Вагнер".

По версии американских аналитиков, после поражения мятежа Пригожина Дюмин оказался в опале. Публичная встреча с Путиным 2 мая сигнализирует, что опала закончилась.

По мнению американского аналитического центра, это может указывать на то, что Путин пытается уменьшить влияние Шойгу и наказать его за неспособность реализовать военные цели Кремля.

Встреча диктатора Путина и Дюмина вызвала широкую дискуссию в российском информационном пространстве, и многие комментаторы обратили внимание на то, что встреча состоялась в период между арестом Тимура Иванова и инаугурацией Путина, 7 мая.

Источники в российском руководстве предполагают, что Кремль может назначить Дюмина на новый пост, связанный с российским военно-промышленным комплексом.

"Чиновники и военачальники регулярно сменяют друг друга в фаворе у Путина, который надеется таким способом стимулировать различные группировки стараться выполнить его цели. ISW также наблюдал, что Путин показывает, что его расположение сменилось, предлагая публичные встречи членам противостоящих [недавним фаворитам] группировок и увольняя военачальников", - замечают аналитики.

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