Мужчина прожил под водой 100 дней, чтобы узнать, что будет с его телом

Профессор Университета Южной Флориды и командующий ВМС США в отставке Джо Дитури провел под водой 100 дней, сообщает развлекательное издание LAD Bible.
Дитури начал свой необычный биологический эксперимент 1 марта 2023 года.
Согласно официальному пресс-релизу Университета Южной Флориды, мужчина провел эксперимент с целью поиска новых "способов возрождения морской среды". Точно так же исследователь хотел "испытать медицинские технологии, которые могли бы предотвратить бесчисленные заболевания человека".
"Однако есть одна загвоздка", — говорится в заявлении. "Он делает это на глубине более 9 метров под водой. И он пытается делать это в течение 100 дней".
Как проходил эксперимент?
Дитури заплыл в свое новое подводное пространство площадью 100 квадратных метров, где он жил в изоляции на время миссии "Нептун-100".
Психологи и психиатры также участвовали в проекте по мониторингу последствий пребывания в среде, "похожей на долгое космическое путешествие".
"Это изолирующая, замкнутая экстремальная среда", — говорится в заявлении. "И нам, людям, действительно нужно понять, как мы будем там жить, собираемся ли мы расширять нашу планету, собираемся ли мы выйти в межпланетный мир, если мы собираемся открыть все методы лечения, которые нам нужно найти".
Ученый внимательно следил за тем, как на него повлияло длительное экстремальное давление. Когда он не занимался подводными исследованиями, он обучал студентов онлайн, находясь на глубине.
Проведя месяц под водой, профессор и его команда обнаружили новый вид — одноклеточный организм, который сейчас изучают микробиологи.
Что происходит с человеком после 100 дней пребывания под водой?
Дитури утверждает, что за 100 дней, проведенных в необычной обстановке, он помолодел.
Когда Дитури вышел из глубоководного погружения в июне, он заявил, что многие аспекты его здоровья улучшились, включая удлинение теломер (хромосомных структур, часто связанных с продлением жизни).
"Мне сейчас 56 лет. Мой биологический возраст был 44 года. Когда я вышел из воды, мой биологический возраст был 34 года", - сказал он. "Итак, мои теломеры стали длиннее. Я даже помолодел, когда вышел из воды".
Дитури также заявил, что после миссии его анализы крови показали снижение на 50% всех маркеров воспаления в его организме.
Ему также удалось стать обладателем мирового рекорда Гиннеса по количеству дней, проведенных под водой, побив старый рекорд в 73 дня.
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