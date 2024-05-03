Мужчина прожил под водой 100 дней, чтобы узнать, что будет с его телом

Ученый внимательно следил за тем, как на него повлияло длительное экстремальное давление. Когда он не занимался подводными исследованиями, он обучал студентов онлайн, находясь на глубине.

Проведя месяц под водой, профессор и его команда обнаружили новый вид — одноклеточный организм, который сейчас изучают микробиологи.

Что происходит с человеком после 100 дней пребывания под водой?

Дитури утверждает, что за 100 дней, проведенных в необычной обстановке, он помолодел.

Когда Дитури вышел из глубоководного погружения в июне, он заявил, что многие аспекты его здоровья улучшились, включая удлинение теломер (хромосомных структур, часто связанных с продлением жизни).

"Мне сейчас 56 лет. Мой биологический возраст был 44 года. Когда я вышел из воды, мой биологический возраст был 34 года", - сказал он. "Итак, мои теломеры стали длиннее. Я даже помолодел, когда вышел из воды".

Дитури также заявил, что после миссии его анализы крови показали снижение на 50% всех маркеров воспаления в его организме.

Ему также удалось стать обладателем мирового рекорда Гиннеса по количеству дней, проведенных под водой, побив старый рекорд в 73 дня.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!