Latvijas gāze выплатила миллионы компаниям из РФ; суд рассматривает дело

В настоящее время этот вопрос рассматривается в суде. Иск против компании подал адвокат Мартиньш Квепс, который считает, что тот факт, что мы позволяем дивидендам от того, что мы зарабатываем в Латвии, попадать в руки Кремля, - это позорное пятно для всей страны.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину цены на энергоносители во всем мире взлетели до небес, что помогло энергетическим компаниям, в том числе Latvijas gāze, хорошо заработать, и, соответственно, выплатить акционерам значительную сумму - почти 110 миллионов евро.

И спустя два года после начала войны ровно половина акций компании принадлежит российскому государственному энергетическому гиганту "Газпром" и Itera Latvija, которую фактически контролирует другая компания страны-агрессора "Роснефть".

Адвокат Мартиньш Квепс оспорил в суде законность выплат дивидендов этим двум компаниям. Он считает, что Латвию таким образом унижают.

Кроме того, государственные учреждения, за исключением канцелярии президента, не считают это проблемой. Адвокат Квепс приводит три аргумента: во-первых, выплата дивидендов не соответствует общественному порядку и морали; во-вторых, компания Itera, долгое время не раскрывающая свою истинную структуру собственности, не имеет права участвовать в собраниях акционеров, а значит, нет кворума для принятия решений; в-третьих, это нарушение санкций Евросоюза.

Суд по экономическим делам, который сейчас рассматривает иск адвоката Квепса к Latvijas gāze, дальнейших комментариев по делу не предоставил. Как ожидается, решение будет оглашено в конце месяца.

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