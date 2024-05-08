TTS («синдром тромбоза с тромбоцитопенией») был связан как минимум с 81 случаем смерти в Великобритании, а также с сотнями серьезных травм. Иски против AstraZeneca в Высокий суд подали более 50 предполагаемых пострадавших и родственников умерших.

Этот редкий синдром встречался примерно у двух-трех человек на 100 тыс. привитых вакциной Vaxzevria.

Благодаря использованию вакцины AstraZeneca были спасены миллионы жизней, напоминает компания Фото: AFP

AstraZeneca настаивает, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным разбирательством или признанием того, что она может вызывать ТТS. В заявлении фармкомпании говорится, что это чистое совпадение.

«Мы невероятно гордимся той ролью, которую сыграла вакцина Vaxzevria в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год применения препарата было спасено более 6,5 миллионов жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз».

«Наши усилия были признаны правительствами по всему миру», — добавляет компания.

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Некоторые страны уже прекратили поставки этой вакцины. В Австралии она недоступна с марта 2023 года, хотя поэтапный ее вывод начался еще в 2021 году по мере все более широкого распространения более новых вакцин.