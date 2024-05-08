"Прогрессивные" выдвинут своего кандидата на пост еврокомиссара от Латвии

"Прогрессивным" еще предстоит выбрать конкретного кандидата, но в партии решили, что надо подготовить предложение на эту должность.

Как отметила Пинто, не следует воспринимать как закономерность то, что такая возможность есть только у одной партии. Так она намекнула на то, что до сих пор пост еврокомиссара от Латвии занимали лишь представители "Единства" - Сандра Калниете, Андрис Пиебалгс и Валдис Домбровскис.

"Выборы и политическая ситуация в стране, возможно, покажут, что прежние монопольные права уже не действуют", - отметила лидер списка "Прогрессивных", подчеркнув, что партия работает над тем, чтобы получить на выборах два мандата в Европарламенте.

Решение о выдвижении кандидата на пост еврокомиссара, по словам Пинто, будет принято всей коалицией.

"Мы ожидаем, что новый президент Еврокомиссии попросит номинировать двух кандидатов от каждой страны, так как важно обеспечить равноценное гендерное представительство в Еврокомиссии. В связи с этим и от Латвии может потребоваться номинировать и мужчину, и женщину", - сказала Пинто.

На вопрос, может ли она сама стать кандидатом на пост еврокомиссара, Пинто ответила, что решение по этому вопросу примет партия.

В случае избрания в Европарламент "Прогрессивные" собираются войти в политическую группу "Зеленые/Европейский свободный альянс".

"Мы уже сейчас очень тесно сотрудничаем с ними при разработке совместной программы, чтобы в нее были включены важные для Латвии и Балтийского региона вопросы", - отметила Пинто, приведя в качестве примеров реализацию проекта "Rail Baltica" и укрепление обороноспособности.

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