Фото В Риге пропали две сестры 2010 года рождения

Госполиция разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения, которые вчера, 8 мая, вышли из дома по адресу ул. Латгалес (ранее Маскавас) в Риге и до сих пор не вернулись.