Фото В Риге пропали две сестры 2010 года рождения

Госполиция разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения, которые вчера, 8 мая, вышли из дома по адресу ул. Латгалес (ранее Маскавас) в Риге и до сих пор не вернулись.
Девочки были одеты в черные спортивные костюмы и белую спортивную обувь.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями девочек и отозваться каждого, кто располагает информацией об их возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!