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Фото В Риге пропали две сестры 2010 года рождения

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Госполиция разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения.
Госполиция разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения. Фото: Valsts policija

Госполиция разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения, которые вчера, 8 мая, вышли из дома по адресу ул. Латгалес (ранее Маскавас) в Риге и до сих пор не вернулись.

Девочки были одеты в черные спортивные костюмы и белую спортивную обувь.

Госполиция разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения
Госполиция разыскивает пропавших девочек - Анжелику и Анастасию Якубовских, 2010 года рождения Фото: Valsts policija

Госполиция призывает ознакомиться с фотографиями девочек и отозваться каждого, кто располагает информацией об их возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.

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