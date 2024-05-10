"Евровидение": из-за "инцидента" представитель Нидерландов не принял участие в репетиции

Сцена в "Мальме Арена" уже была подготовлена для песни представителя Нидерландов, однако организаторы отдали распоряжение ее переставить.

Европейский вещательный союз сообщил: "Мы расследуем инцидент, про который нам сообщили, что в него вовлечен нидерландский артист. До дальнейших сообщений он в репетициях принимать участия не будет. Более детальные комментарии пока не предоставляются".

Во время репетиции на арене царила некоторая неразбериха, когда без объяснений была пропущена песня представителя Нидерландов Юста Клейна Europapa. Судя по тому, что изменения в репетицию были внесены в последний момент, "инцидент" произошел недавно.

Репетиция продолжились, и организаторы в монтаж для голосования включили песню Клейна, используя кадры прошлой репетиции. Судя по всему, в финале Клейн выступать будет.

Как уже сообщалось, латвийскому исполнителю Дону с песней Hollow наконец-то удалось прервать череду неудач и пройти в финал "Евровидения".

Что сказал Донс, когда узнал, что попал в финал? Смотрите видео!

Напомним, в четверг, 9 мая, при подведении итогов зрительского голосования определились 10 финалистов второго полуфинала - Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения. Финалистов называли в случайном порядке.

Галерея: Второй полуфинал "Евровидения-2024"

Видео: Выступление Дона

Латвия не могла пройти в финал с 2017 года. Кроме 2020 года, когда конкурс не состоялся из-за пандемии Covid-19.

Галерея: Выступление Дона на конкурсе "Евровидение-2024"

Первый полуфинал "Евровидения-2024" состоялся 7 мая, и в финал вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург. Победитель "Евровидения" будет объявлен 11 мая.

Галерея: Первый полуфинал "Евровидения-2024"

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