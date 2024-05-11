Видео Очевидец об аварийной посадке самолета на шоссе в Адажи

Очевидцу удалось заснять момент приземления самолета.

"Я ехал с отцом из сельской местности, недалеко от Адажи, он мне говорит - эй, самолет! В тот момент я не мог понять, летит ли самолет от нас или в нашу сторону. Ответ пришел через несколько секунд, когда мы поняли, что самолет летит в нашу сторону. В машине воцарилась полная тишина, и отец сказал - снимай. Не отрывая глаз от самолета, я достал телефон и начал снимать. Самолет приземлился на трассе, в этот момент отец остановился", - рассказывает очевидец.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 4 мая, по техническим причинам вынужденную посадку на Таллиннском шоссе в Адажи совершил самолет гражданской авиации, в котором находились два человека. Предварительная информация свидетельствует о проблемах с двигателем.

На снятом очевидцем видео видно, как самолет приземляется на проезжей части Таллиннского шоссе, двигаясь со стороны Риги. Приземлившись, самолет вливается в поток машин, но его левое крыло слегка задевает дорожный знак посреди дороги, что меняет траекторию движения самолета, заставляя его выехать на встречную полосу, однако он успешно избегает столкновения с машинами.

После посадки самолет остановился на обочине шоссе в нескольких сотнях метров за Адажским виадуком в сторону Риги, сообщает LETA со ссылкой на руководителя отдела оперативных ситуаций Агентства гражданской авиации Айвиса Винцевса.

В самолете находились два человека, ни один из них не пострадал.

Видео: Сюжет программы Zebra

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