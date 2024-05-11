Украина эвакуировала сотни людей от границы с Россией в Харьковской области

"В настоящее время 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 1775 человек", - сообщил Синегубов, добавив, что за последние 24 часа российская артиллерия и минометные обстрелы нанесли ущерб 30 населенным пунктам региона.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что в Харьковской области идут ожесточенные бои.

Украина контролирует большую часть Харьковской области с сентября 2022 года.

Источник в украинской армии сообщил, что российские войска продвинулись примерно на один километр вглубь территории Украины и пытаются создать буферную зону в Харькове и соседней Сумской области, чтобы предотвратить нападения Украины на российскую территорию.

Официальные лица в Киеве на протяжении нескольких недель предупреждали, что Москва может попытаться атаковать приграничные регионы на северо-востоке Украины, воспользовавшись трудностями Украины, вызванными задержками западной военной помощи и нехваткой человеческих ресурсов.

Украинские военные заявили, что увеличили численность войск в регионе, а Зеленский заявил, что Украина пытается отразить наступление России с помощью артиллерии и беспилотников.

Американский Институт изучения войны (ISW) в пятницу, 10 мая, пришел к выводу, что Россия добилась "тактически значимых успехов".

Однако основной целью операции было "привлечение украинской живой силы и техники с других критически важных участков фронта на востоке Украины", сообщает ISW.

В ISW заявили, что это не было "крупномасштабной наступательной операцией по сдерживанию, окружению и захвату Харькова", второго по величине города Украины.

Украинские власти сообщают о трех мирных жителях, погибших в результате российских атак на Харьковскую область.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!