Букмекеры сильно ошиблись! Известно, какое место Донс занял в своем полуфинале

Уже сообщалось, что Латвии впервые с 2016 года удалось выйти в финал "Евровидения".

Музыкант Донс выступил во втором полуфинале "Евровидения" с песней Hollow 9 мая.

Букмекеры изначально прогнозировали, что Донс финиширует последним из 16 полуфиналистов. Но оказалось, что Донс прочно закрепил за собой место в финале, заняв седьмое место.

Донс набрал 72 очка во втором полуфинале - три очка от Сан-Марино и Нидерландов, четыре очка от Австрии, пять от Бельгии и Чехии, шесть очков от Латвии, Испании и Нидерландов. По семь очков дали Швейцария, Дания, Грузия и Мальта.

Максимальное количество баллов - 12 - Латвия получила от соседней Эстонии.

Напоминаем, что этом году в полуфинале учитывались только голоса зрителей.

В финале Дон занял 16-ое место из 25 стран. В финале учитывались голоса как зрителей, так и жюри.

Сообщалось, что Латвия набрала в финале 64 очка. Жюри присудило 36 баллов. Донс получил один балл от Эстонии, два - от Польши, три - от Великобритании, четыре - от Дании и Испании, пять баллов присудило мальтийское жюри, а шесть жюри Люксембурга и Грузии.

Зрители проголосовали следующим образом: Грузия отдала Латвии один балл, Нидерланды - два, Эстония - три, Литва, Великобритания и Дания - четыре, Ирландия и Украина - пять баллов.

В этом году победу одержала Швейцария - Немо (Nemo) с 591 баллом от жюри и зрителей. На втором месте - Хорватия (547), а на третьем - Украина (453).

Галерея: Финал "Евровидения"

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