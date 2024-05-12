Видео Победитель "Евровидения" разбил свою награду прямо на сцене

После победы представитель Швейцарии вновь спел на большой сцене "Евровидения" свою песню The Code, но уже с наградой в руках.

Организаторы награждают победителя "Евровидения" стеклянным микрофоном.

Во время исполнения песни певец сел на пол и случайно ударил свою награду о сцену, в результате чего трофей разбился.

Позже на пресс-конференции он признался, что повредил большой палец.

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на инцидент и заявили, что разить кубок было "идеальным способом" завершить конкурс.

Напомним, что в этом году на конкурсе была напряженная атмосфера.

Например, за несколько часов до финала из него был исключен артист, который представлял Нидерланды.

"Полиция Швеции расследовала жалобу, поданную членом продюсерской группы на инцидент после выступления музыканта в полуфинале вечером 9 мая. Пока судебный процесс продолжается, для него было бы неприемлемо продолжать участие в конкурсе", - сообщили организаторы мероприятия.