Видео Победитель "Евровидения" разбил свою награду прямо на сцене

Победитель 68-го международного конкурса песни "Евровидение" Немо, представлявший Швейцарию, случайно разбил кубок, который ему вручили после победы.
После победы представитель Швейцарии вновь спел на большой сцене "Евровидения" свою песню The Code, но уже с наградой в руках.
Организаторы награждают победителя "Евровидения" стеклянным микрофоном.
Во время исполнения песни певец сел на пол и случайно ударил свою награду о сцену, в результате чего трофей разбился.
Позже на пресс-конференции он признался, что повредил большой палец.
Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на инцидент и заявили, что разить кубок было "идеальным способом" завершить конкурс.
Напомним, что в этом году на конкурсе была напряженная атмосфера.
Например, за несколько часов до финала из него был исключен артист, который представлял Нидерланды.
"Полиция Швеции расследовала жалобу, поданную членом продюсерской группы на инцидент после выступления музыканта в полуфинале вечером 9 мая. Пока судебный процесс продолжается, для него было бы неприемлемо продолжать участие в конкурсе", - сообщили организаторы мероприятия.
"Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и дружелюбную рабочую среду для всех участников конкурса.
Учитывая вышеизложенное, поведение Йоста Клейна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса.
В финале 68-го конкурса песни "Евровидение" прозвучат 25 песен", - сообщил Европейский вещательный союз (EBU).
Также в конкурсе, который каждый год позиционирует себя как неполитический, представителя Израиля освистали и в полуфинале, и в финале.
Ранее сообщалось, что в этом году победу одержала Швейцария - Немо (Nemo) с 591 баллом от жюри и зрителей. На втором месте - Хорватия (547), а на третьем - Украина (453).
Латвия на этот раз осталась на 16-м месте (64 балла), Эстония (37) - на 20-м, а Литва (90) - на 14-м.
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