Видео Ринкевич и Силиня поздравили Дона после его успешного выступления на "Евровидении"

11 мая в Мальмё (Швеция) прошел финал 68-го международного конкурса "Евровидение". В этом году победу одержала Швейцария. Латвийский исполнитель Донс занял 16-е место в конкурсе. Певца поздравили высшие должностные лица страны - президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.
Латвия на этот раз осталась на 16-м месте (64 балла), Эстония (37) - на 20-м, а Литва (90) - на 14-м.
"Все закончено. Спасибо Дону за громкий и мощный финал "Евровидения", это было красиво. Поздравляем Швейцарию, победителей "Евровидения" 2024", - написал президент своем аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).
Tad nu tas ir galā.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 11, 2024
Paldies, @Dons_tviito, par skanīgo un spēcīgo Eirovīzijas finālu, tas bija skaisti!
Congratulations, #Switzerland, winner of #Eurovision2024
"Удовлетворение и радость, что Дон сегодня в финале "Евровидения"! Спасибо певцу и всей его команде за прекрасное выступление, сильное исполнение и фантастические эмоции, которые мы все испытали, с честью представляя Латвию", - написала премьер-министр Эвика Силиня.
Gandarījums un prieks par @Dons_tviito šovakar #Eurovision2024 finālā! Paldies dziedātājam un visai viņa komandai par skaisto priekšnesumu, spēcīgo izpildījumu un mums visiem sagādātajām fantastiskajām emocijām, godam pārstāvot Latviju! #eirovīzija 🇱🇻🎶 https://t.co/Uoe7Z2sd57— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 11, 2024
Латвия впервые с 2016 года прошла в финал Евровидения.
Букмекеры изначально прогнозировали, что Донс финиширует последним из 16 полуфиналистов. Но оказалось, что Донс прочно закрепил за собой место в финале, заняв седьмое место.
В финале Дон занял 16-ое место из 25 стран. В финале учитывались голоса как зрителей, так и жюри.
Сообщалось, что Латвия набрала в финале 64 очка. Жюри присудило 36 баллов. Донс получил один балл от Эстонии, два - от Польши, три - от Великобритании, четыре - от Дании и Испании, пять баллов присудило мальтийское жюри, а шесть жюри Люксембурга и Грузии.
Зрители проголосовали следующим образом: Грузия отдала Латвии один балл, Нидерланды - два, Эстония - три, Литва, Великобритания и Дания - четыре, Ирландия и Украина - пять баллов.
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