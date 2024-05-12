Видео Ринкевич и Силиня поздравили Дона после его успешного выступления на "Евровидении"

Букмекеры изначально прогнозировали, что Донс финиширует последним из 16 полуфиналистов. Но оказалось, что Донс прочно закрепил за собой место в финале, заняв седьмое место.

В финале Дон занял 16-ое место из 25 стран. В финале учитывались голоса как зрителей, так и жюри.

Сообщалось, что Латвия набрала в финале 64 очка. Жюри присудило 36 баллов. Донс получил один балл от Эстонии, два - от Польши, три - от Великобритании, четыре - от Дании и Испании, пять баллов присудило мальтийское жюри, а шесть жюри Люксембурга и Грузии.

Зрители проголосовали следующим образом: Грузия отдала Латвии один балл, Нидерланды - два, Эстония - три, Литва, Великобритания и Дания - четыре, Ирландия и Украина - пять баллов.

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