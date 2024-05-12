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Недалеко от Мексики обнаружена очень глубокая дыра. Пока не удалось достичь дна

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Недалеко от Мексики обнаружена очень глубокая дыра
Недалеко от Мексики обнаружена очень глубокая дыра Фото: @TheScubaNews/"X"

Команда океанографов из нескольких мексиканских исследовательских институтов признала, что голубая дыра Там Джа в заливе Четумаль является самой глубокой в ​​мире. Исследователям пока не удалось достичь дна, сообщает портал The Weather Network.

Залив Четумаль расположен у южного побережья полуострова Юкатан, в Мексике.

Океанографы утверждают, что голубая дыра Таам Джа на 100 метров глубже, чем Дыра Дракона в Южно-Китайском море, которая ранее считалась самой глубокой голубой дырой. Его глубина достигает 301 метра ниже уровня моря.

Кажущаяся бесконечной дыра у берегов Мексики настолько глубока, что до ее дна не может добраться даже звук. Эксперты говорят, что это необычно, поскольку звук хорошо распространяется в воде.

Голубая дыра Таам Джа была открыта в 2021 году. Первоначально предполагалось, что ее глубина составляет 275 метров.

В 2023 году океанографы запустили в нее аппарат, привязанный к 500-метровому кабелю, который не смог найти дно дыры.

Часть залива Четумаль, где находится дыра, полна карстовых воронок, пещер и подводных рек.

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