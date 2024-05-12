Недалеко от Мексики обнаружена очень глубокая дыра. Пока не удалось достичь дна

Команда океанографов из нескольких мексиканских исследовательских институтов признала, что голубая дыра Там Джа в заливе Четумаль является самой глубокой в мире. Исследователям пока не удалось достичь дна, сообщает портал The Weather Network.
Залив Четумаль расположен у южного побережья полуострова Юкатан, в Мексике.
Океанографы утверждают, что голубая дыра Таам Джа на 100 метров глубже, чем Дыра Дракона в Южно-Китайском море, которая ранее считалась самой глубокой голубой дырой. Его глубина достигает 301 метра ниже уровня моря.
Кажущаяся бесконечной дыра у берегов Мексики настолько глубока, что до ее дна не может добраться даже звук. Эксперты говорят, что это необычно, поскольку звук хорошо распространяется в воде.
Голубая дыра Таам Джа была открыта в 2021 году. Первоначально предполагалось, что ее глубина составляет 275 метров.
В 2023 году океанографы запустили в нее аппарат, привязанный к 500-метровому кабелю, который не смог найти дно дыры.
Часть залива Четумаль, где находится дыра, полна карстовых воронок, пещер и подводных рек.
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