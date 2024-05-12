Видео "Я доволен": Донс комментирует свой успех на "Евровидении"

Латвийская делегация положительно оценивает выступление певца Дона на конкурсе "Евровидение", подчеркивая, что на этот конкурс можно оглядываться с чувством гордости, ведь спустя долгое время Латвия заслуженно вернулась в финал конкурса, сообщил агентству LETA представитель латвийской делегации Гунтарс Гулбиньш.
Видео: Донс комментирует выход в финал "Евровидения"
Он считает, что успех Дона не случаен.
"Я считаю, что успех - это не совпадение, а результат напряженной работы команды, болельщиков и прежде всего самого Дона. Спасибо организаторам конкурса и особенно всем, кто голосовал за нас или иным образом поддерживал нас", - сказал Гулбиньш.
Донс поблагодарил всех, кто голосовал за Латвию, и тех, кто "держал пальцы скрещенными" в поддержку.
"Проделана огромная работа, и я доволен тем, что было сделано. Эти две недели в Швеции были как большое приключение и отличный опыт, который я запомню на всю жизнь, но теперь я буду рад вернуться домой, отдохнуть и набраться сил для следующих жизненных испытаний", -признался Донс.
Букмекеры изначально прогнозировали, что Донс финиширует последним из 16 полуфиналистов. Но оказалось, что он прочно закрепил за собой место в финале, заняв седьмое место.
В финале Донс занял 16-е место из 25 стран. В финале учитывались голоса как зрителей, так и жюри.
Сообщалось, что Латвия набрала в финале 64 очка. Жюри присудило 36 баллов. Донс получил один балл от Эстонии, два - от Польши, три - от Великобритании, четыре - от Дании и Испании, пять баллов присудило мальтийское жюри, а шесть - жюри Люксембурга и Грузии.
Зрители проголосовали следующим образом: Грузия отдала Латвии один балл, Нидерланды - два, Эстония - три, Литва, Великобритания и Дания - четыре, Ирландия и Украина - пять баллов.
В этом году победу одержала Швейцария - Немо (Nemo) с 591 баллом от жюри и зрителей. На втором месте - Хорватия (547), а на третьем - Украина (453).
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