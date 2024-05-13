Латвийцы охотно "спасают принцев": через дороги перевели свыше 1200 жаб

В этом году миграция амфибий началась необычно рано, но это не помешало 149 волонтерам принять активное участие в кампания "Миссия - жаба. Спаси принца!". Они спасли 1226 жаб и несколько сотен других земноводных, которые во время миграции оказались на транспортных магистралях, переместив их с проезжей части на обочину, сообщила LETA Илзе Рейника, старший специалист по коммуникациям Управления охраны природы. Она поблагодарила добровольцев: вероятно, добрых людей было больше - ведь не все регистрируются как официальные участники акции.

Миграция жаб начинается с наступлением теплой погоды, и в этом году она началась в конце марта и продолжалась в апреле. Земноводные пробудились от спячки и направились к местам нереста. К сожалению, тысячи из них ежегодно погибают на латвийских дорогах.



Во всем мире принято спасать мигрирующих жаб от колес машин. В Латвии эта миссия проводится уже третий год и может занять несколько недель. После захода солнца добровольцы в опасных местах дорог, излюбленных жабами, помогают квакушкам пересечь трассу. В этом году в совокупности волонтеры занимались спасением восемь дней.



Помимо мест, уже хорошо известных DAP, благодаря помощи волонтеров за эти годы было выявлено еще несколько десятков мест миграции жаб во всех регионах. Так что в этом году спасатели для своей миссии могли выбрать одну из 50 точек.