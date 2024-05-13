Стало известно, кто входил в состав национального отборочного жюри "Евровидения"

Как указывается в аккаунте в соцсетях конкурса LTV Supernova, в состав национального жюри вошли: Повел Олссон, музыкальный продюсер, автор песен (Швеция), Рамунас Зилнис, руководитель отдела популярной музыки LRT, журналист, радиоведущий (Литва), Магнус Мююрсепп, главный продюсер Эстонской музыкальной премии, телепродюсер (Эстония), Андрейс Рейнис Зитманис, музыкант, солист группы Sudden Lights, Лиене Эдвардс, исполнительный директор Латвийской ассоциации исполнителей и продюсеров (LaIPA), Линда Самсонова, руководитель Latvijas Radio 5 - Pieci.lv, Карлис Казакс, музыкант, программный директор Latvijas Radio 5 - Pieci.lv, и Криста Луизе Приедите, редактор контента Латвийского телевидения.

Напомним, что в этом году Латвию на "Евровидении" представлял музыкант Донс с песней Hollow. И зрители, и жюри присудили артисту первое место в национальном отборе.



Впервые за много лет Донс вывел Латвию в финал "Евровидения", однако в итоге занял 16-е место из 25 песен. Победителем конкурса стал представитель Швейцарии Nemo.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!