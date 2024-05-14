Жители Волчанска бегут от "русского мира" в Харьков

"Это было безумие, непрерывная стрельба в течение трех дней. Для детей это было просто невыносимо - много разрушенных домов, все леса горят. Сейчас мы едем в Харьков. Надеюсь, что социальные работники найдут нам жилье И русские не будут нападать на Харьков, потому что нам нужен мир", - говорит 45-летняя Оксана, обнимая десятилетнюю дочь.

Ранее RUS TVNET сообщал, что глава штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш оценил развитие событий в Украине. Он считает, что наступление России в Харьковской области Украины сейчас выглядит более локальным, сопровождаемым большой информационной операцией.

Майор подсчитал, что Россия своей активностью пытается растянуть фронт ВСУ и создать благоприятные условия для дальнейших военных действий. Из-за нового наступления украинские силы были вынуждены передислоцировать резервы, чтобы ограничить действия российских военных.

Ссылаясь на сообщения Украины, Слайдиньш отметил, что в наступлении РФ было задействовано не более пяти батальонных тактических боевых групп. В то же время нельзя отрицать наличие у российской армии тактических успехов и новых оккупированных территорий.

"Вопрос в том, насколько активно они будут в дальнейшем развивать эти успехи", - добавил Слайдиньш, по мнению которого, россияне не смогут достичь Харькова с ныне развернутыми силами.

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