Жители украинского города Волчанска, которые в 2022 году уже побывали в "русском мире" замирают в ужасе при мысли о возвращении российской армии. Большинство жителей города уже эвакуированы, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
До полномасштабного вторжения России в Украину в Волчанске проживало около 17 тысяч человек.
Волчанск был захвачен русскими уже на следующий день после начала войны - 25 февраля 2022 года. Несмотря на то, что город был освобожден в сентябре, он уже более полутора лет подвергается периодическим обстрелам со стороны российских войск.
Но за последние дни почти все жители города были вынуждены покинуть свои дома, поскольку в украинском Генштабе заявили, что ситуация сложная и российские войска достигли тактического успеха под Волчанском.
Большинство жителей города уехали на своих машинах, остальных эвакуировали волонтеры и полиция.
"Ситуация просто ужасная, бомбы везде падают очень близко, повсюду зависают российские дроны. Здесь всегда было настоящее безумие, но ничего подобного раньше не было", - говорит Елена, 51-летняя жительница Волчанска. Она также решила покинуть город, поскольку российский снаряд разрушил дом соседа, а также сорвал крышу ее дома.
Эвакуация проходит под постоянный грохот артиллерии. Эвакуированных доставляют в Харьков, где у некоторых жителей Волчанска есть родственники. Остальные находят жилье во временных убежищах.
"Это было безумие, непрерывная стрельба в течение трех дней. Для детей это было просто невыносимо - много разрушенных домов, все леса горят. Сейчас мы едем в Харьков. Надеюсь, что социальные работники найдут нам жилье И русские не будут нападать на Харьков, потому что нам нужен мир", - говорит 45-летняя Оксана, обнимая десятилетнюю дочь.
Ранее RUS TVNET сообщал, что глава штаба Земессардзе майор Янис Слайдиньш оценил развитие событий в Украине. Он считает, что наступление России в Харьковской области Украины сейчас выглядит более локальным, сопровождаемым большой информационной операцией.
Майор подсчитал, что Россия своей активностью пытается растянуть фронт ВСУ и создать благоприятные условия для дальнейших военных действий. Из-за нового наступления украинские силы были вынуждены передислоцировать резервы, чтобы ограничить действия российских военных.
Ссылаясь на сообщения Украины, Слайдиньш отметил, что в наступлении РФ было задействовано не более пяти батальонных тактических боевых групп. В то же время нельзя отрицать наличие у российской армии тактических успехов и новых оккупированных территорий.
"Вопрос в том, насколько активно они будут в дальнейшем развивать эти успехи", - добавил Слайдиньш, по мнению которого, россияне не смогут достичь Харькова с ныне развернутыми силами.
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