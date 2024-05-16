"В Латвии есть русскоязычная культурная жизнь": заочный спор Николая Овчинникова с Ильей Азаром

"Мне кажется, что Илья Азар мало ходит просто в определенные заведения, где эта культурная жизнь может быть. "Новая Рига", Laska V21. Опять же Рижский русский театр. Всегда можно найти место. Здесь есть музыканты, которые исполняют музыку на русском языке.

Моя любимая альтернативная группа - Nikto из Риги, которая замечательно поет по-русски. Даже сейчас. Мне кажется, что тут надо ее [русскоязычную культурную жизнь] искать", - уверен журналист.

"Я прочитал вчера в "Чайке" колонку-ответ Илье Азару. И там была очень важная фраза про то, что есть некоторое нежелание с новой русскоязычной эмиграцией как-то коммуницировать. В том числе и потому, что есть такие высказывания. Как у Ильи, как Божена Рынска говорила в интервью ему же", - считает Овчинников.

Журналист уверен, что по отдельным случаям нельзя делать вывод о всей стране.

"Бездомный у McDonald's? Вот я был в Берлине, и там много людей шумят, есть бездомные, в том числе кто-то просит денег. А у Origo собирается слишком много криминального элемента. И что это нам должно сказать?" - задается вопросом Овчинников.

Полное интервью с Николаем Овчинниковым можно посмотреть здесь:

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