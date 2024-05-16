Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии в среду во время визита в Грузию присоединились к проходящему у здания парламента протесту против закона об "иностранных агентах". Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили на митинге с речью.
🇪🇺 Europe’s heart beats in Tbilisi tonight as 🇱🇹🇱🇻🇪🇪🇮🇸 foreign ministers address a crowd of thousands of people gathered in front of #Georgia’s Parliament building. pic.twitter.com/elnIaXzoG3— Alexandra Brzozowski (@alex_owski) May 15, 2024
Протестующие бурными аплодисментами приветствовали пришедших министров, которые сообщили с трибуны, что хотят видеть Грузию в Евросоюзе.
🇬🇪🇪🇺✊ Foreign Ministers of Lithuania, Estonia and Iceland came to Rustaveli Avenue and addressed the peaceful protesters pic.twitter.com/bFxoQPHhcp— Mtavari TV (@MtavariChannel) May 15, 2024
🇪🇪🇱🇹🇱🇻🇮🇸Foreign Ministers of Estonia, Lithuania, Latvia, and Iceland joined the #antiRussianProtest march on Rustaveli Avenue 🇬🇪#NoToRussianLaw #Tbilisi #TbilisiProtests #Georgia pic.twitter.com/1FHaU4hDbj— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) May 15, 2024
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с трибуны спросил "Куда мы идем?" и получил громкий ответ участников митинга - "В Европу!".
Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна сообщил, что грузинский народ не останется без Европы.
Dear friends, brothers and sisters, we are on your side, the side of a European Georgia 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/vic5yeb4fs— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 15, 2024
"Моя страна сейчас член Евросоюза и НАТО. Без помощи Европы нашей стране я не стоял бы сейчас перед вами как министр иностранных дел свободной Эстонии. Грузины должны знать, что Европа всегда будет с вами", - сказал Цакхна.
Hard to argue with the whole nation. #Georgia🇬🇪 is part of Europe🇪🇺! pic.twitter.com/4bDSNx6Lnv— Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 15, 2024
Организаторы акции протеста подарили министрам футболки с надписью покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания "Я - грузин, поэтому я - европеец".
There were a few other people on the Parliament sq on Rustaveli tonight.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 15, 2024
Georgia🇬🇪 is Europe🇪🇺 was my message to everyone we met. pic.twitter.com/6ybxuctzX6
Глава МИД Латвии Байба Браже присоединилась к протестному митингу, однако на сцену не вышла.
Incredible scenes from Tbilisi.— Giorgi Revishvili (@revishvilig) May 15, 2024
Foreign Ministers of Estonia, Lithuania and Iceland joined protesters outside the Parliament. The Anthem of Europe is being played. 🇬🇪🇪🇺
📸Tabula pic.twitter.com/KHxMyMLE0K
Напомним, парламент Грузии во вторник, 14 мая, принял противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который спровоцировал многотысячные протесты и беспрецедентную критику в адрес властей Грузии со стороны западных партнеров. Законопроект в третьем чтении поддержали 84 депутата. 30 проголосовали против. ЕС во вторник предупредил Грузию, что принятие закона помешает ее усилиям по вступлению в блок.
"Государствам-членам ЕС ясно, что этот закон, если он будет принят, станет серьезной неудачей для Грузии в ее европейской перспективе", - заявил Питер Стано, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Массовые протесты против правительства проходят в Грузии с 9 апреля, когда правящая партия "Грузинская мечта" повторно представила законопроект в парламент. Это произошло через год после того, как из-за протестов партия была вынуждена отозвать почти аналогичный законопроект.
Согласно закону, негосударственные организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, должны будут зарегистрироваться как "действующие в интересах иностранного государства". Это единственное отличие от проекта, отозванного в прошлом году, в котором говорилось, что такие организации должны регистрироваться как "агенты иностранного влияния".
Противники закона называют его "российским законом" и указывают, что его принятие помешает Грузии реализовать свою цель - вступить в ЕС, который в прошлом году предоставил стране долгожданный статус кандидата. ЕС, США и ООН призвали Грузию не принимать этот закон.
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