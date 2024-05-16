"Государствам-членам ЕС ясно, что этот закон, если он будет принят, станет серьезной неудачей для Грузии в ее европейской перспективе", - заявил Питер Стано, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Массовые протесты против правительства проходят в Грузии с 9 апреля, когда правящая партия "Грузинская мечта" повторно представила законопроект в парламент. Это произошло через год после того, как из-за протестов партия была вынуждена отозвать почти аналогичный законопроект.

Согласно закону, негосударственные организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, должны будут зарегистрироваться как "действующие в интересах иностранного государства". Это единственное отличие от проекта, отозванного в прошлом году, в котором говорилось, что такие организации должны регистрироваться как "агенты иностранного влияния".

Противники закона называют его "российским законом" и указывают, что его принятие помешает Грузии реализовать свою цель - вступить в ЕС, который в прошлом году предоставил стране долгожданный статус кандидата. ЕС, США и ООН призвали Грузию не принимать этот закон.

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