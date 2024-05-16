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Главы МИД стран Балтии присоединились к протестам у здания парламента Грузии (4)

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Главы МИД стран Балтии и Исландии на акции протеста в Грузии
Главы МИД стран Балтии и Исландии на акции протеста в Грузии Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP/Scanpix

Главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии в среду во время визита в Грузию присоединились к проходящему у здания парламента протесту против закона об "иностранных агентах". Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили на митинге с речью.

Протестующие бурными аплодисментами приветствовали пришедших министров, которые сообщили с трибуны, что хотят видеть Грузию в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис с трибуны спросил "Куда мы идем?" и получил громкий ответ участников митинга - "В Европу!".

Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна сообщил, что грузинский народ не останется без Европы.

 "Моя страна сейчас член Евросоюза и НАТО. Без помощи Европы нашей стране я не стоял бы сейчас перед вами как министр иностранных дел свободной Эстонии. Грузины должны знать, что Европа всегда будет с вами", - сказал Цакхна.

Организаторы акции протеста подарили министрам футболки с надписью покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвания "Я - грузин, поэтому я - европеец".

Глава МИД Латвии Байба Браже присоединилась к протестному митингу, однако на сцену не вышла.

Напомним, парламент Грузии во вторник, 14 мая, принял противоречивый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который спровоцировал многотысячные протесты и беспрецедентную критику в адрес властей Грузии со стороны западных партнеров. Законопроект в третьем чтении поддержали 84 депутата. 30 проголосовали против. ЕС во вторник предупредил Грузию, что принятие закона помешает ее усилиям по вступлению в блок.

"Государствам-членам ЕС ясно, что этот закон, если он будет принят, станет серьезной неудачей для Грузии в ее европейской перспективе", - заявил Питер Стано, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Массовые протесты против правительства проходят в Грузии с 9 апреля, когда правящая партия "Грузинская мечта" повторно представила законопроект в парламент. Это произошло через год после того, как из-за протестов партия была вынуждена отозвать почти аналогичный законопроект.

Согласно закону, негосударственные организации и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, должны будут зарегистрироваться как "действующие в интересах иностранного государства". Это единственное отличие от проекта, отозванного в прошлом году, в котором говорилось, что такие организации должны регистрироваться как "агенты иностранного влияния".

Противники закона называют его "российским законом" и указывают, что его принятие помешает Грузии реализовать свою цель - вступить в ЕС, который в прошлом году предоставил стране долгожданный статус кандидата. ЕС, США и ООН призвали Грузию не принимать этот закон.

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