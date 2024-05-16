"Прогрессивные" и СЗК согласны принять участие в предвыборных дебатах на русском

По его словам, если бы он был организатором, то, скорее всего, не стал бы проводить дебаты на русском языке, так как в Латвии - один государственный язык. Однако в проведении дебатов на русском языке тоже есть своя логика, поскольку перейти только на использование госязыка так быстро не удается. Поэтому, если есть другие партии, которые ведут активную агитацию на русском языке, СЗК хочет использовать дебаты, чтобы заявить о своей политической позиции.

Как сообщалось, другие представленные в Сейме партии уже заявили, что не будут участвовать в предвыборных дебатах на русском языке - это "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение, а также не представленная в парламенте Новая консервативная партия.

На этой неделе Центр государственного языка (VVC) выступил с заявлением о том, что не поддерживает идею Латвийского телевидения (LTV) о проведении на общественном телевидении перед выборами в Европарламент дебатов на русском языке, так как это "противоречит закрепленному в Конституции статусу государственного языка и его роли в интеграции общества".

LTV в связи с этим обратилось в Министерство юстиции с просьбой разъяснить заявления VVC, поскольку считает это попыткой повлиять на редакционные решения общественных СМИ. Как указало LTV, VVC не понимает, чем предвыборная агитация отличается от передач о выборах, так как предвыборные дебаты - это не агитация, а контент о выборах в Европарламент.

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