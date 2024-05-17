К Latvijas gāze применен статус надзора

Статус надзора за Latvijas gāze применяется в соответствии с правилами Nasdaq Riga "О включении финансовых инструментов и торговле ими на регулируемых биржей рынках", устанавливающими, что биржа применяет статус надзора, если в течение ближайших шести месяцев запланированы действия, в результате которых финансовые инструменты эмитента будут исключены из регулируемого рынка.

Кроме того, применение статуса надзора необходимо для привлечения внимания участников рынка.

TVNET уже сообщал, что акционеры Latvijas gāze на собрании 19 июня примут решение об исключении акций предприятия из регулируемого рынка.

Представитель Latvijas gāze Анастасия Петере сказала, что исключение акций из регулируемого рынка - решение акционеров, а не Latvijas gāze и до собрания акционеров более подробное объяснение по этому поводу дать трудно.

При этом будет решаться вопрос о конверсии акций Latvijas gāze, уставе в новой редакции и выборе центрального депозитария ценных бумаг.

Кроме того, планируется принять решение об утверждении отчета за 2023 год и покрытии убытков. Как уже сообщалось, в прошлом году предприятие понесло убытки в размере 56,911 млн евро.

В повестке дня также избрание присяжного ревизора и установление вознаграждения, а также установление вознаграждения предыдущему члену совета Latvijas gāze.

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