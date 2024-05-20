Что VDD говорит о планах по защите высших должностных лиц?

В целях выявления рисков для безопасности охраняемых латвийских чиновников VDD также продолжает оценивать заявления и действия, направленные против этих должностных лиц в интернет-среде.

При этом, учитывая специфику работы VDD, дальнейших комментариев в службе не предоставили.

Ранее сообщалось, что покушение на Роберта Фицо произошло в среду днем, 15 мая, в городе Гандлова после выездного заседания правительства. Когда премьер подошел к местным жителям, неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз.

Изначально власти не называли имя подозреваемого, однако местные СМИ в течение дня выяснили, что стрелявшим мог быть местный 71-летний литератор и политический активист Юрай Чинтула.

Подозреваемый проживал в городе Левице на западе страны. Вышло несколько сборников его поэзии. В свое время он работал на охранном предприятии, сообщают СМИ. Чинтула открыто выражал в соцсетях ненависть к Фицо, выяснили журналисты.

Правительство сообщило, что нападение имело "политический мотив". СМИ сообщили также, что полиция допросила и жену стрелка.

Фицо вернулся к власти в Словакии после выборов в сентябре прошлого года во главе популистско-националистической коалиции.

Политический климат в стране с тех пор сильно ухудшился, хотя противостояние началось как минимум с 2018 года, когда был убит журналист, расследовавший коррупцию на высоком уровне.

Тогда Фицо был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов.

Его переизбрание стало важным политическим реваншем, достигнутым на платформе, которая включала обещания прекратить военную помощь Киеву и наложить вето на стремление Украины в НАТО, а также другие заявления, более близкие к позиции Москвы, чем Брюсселя.

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