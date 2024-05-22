В июле Ригу "взорвет" хит Pedro

Агатино Ромеро приобрел широкую популярность благодаря своему хиту Pedro, который был хорошо принят слушателями. Эта песня стала одной из самых известных его работ и способствовала его признанию на международном уровне. Уникальный музыкальный стиль и эмоциональная манера исполнения Ромеро привлекли множество поклонников.

В Риге выступление Ромеро станет особенным событием - это будет прекрасный момент для латвийских поклонников услышать вживую его хит Pedro и другие популярные композиции.

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Видео: Raffaella Carrà - Pedro (Jaxomy & Agatino Romero Remix)

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