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В июле Ригу "взорвет" хит Pedro

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Енот с гитарой. Иллюстративное фото
Енот с гитарой. Иллюстративное фото Фото: Willi-van-de-Winkel/ Pixabay.com

27 июля концертную площадку Wondersala "взорвет" автор вирусного хита Pedro Агатино Ромеро. 

Агатино Ромеро приобрел широкую популярность благодаря своему хиту Pedro, который был хорошо принят слушателями. Эта песня стала одной из самых известных его работ и способствовала его признанию на международном уровне. Уникальный музыкальный стиль и эмоциональная манера исполнения Ромеро привлекли множество поклонников.

В Риге выступление Ромеро станет особенным событием - это будет прекрасный момент для латвийских поклонников услышать вживую его хит Pedro и другие популярные композиции.

Одну из самых жарких вечеринок лета поддерживает радио MIX FM. Билеты уже в продаже. Больше информации об этом и других мероприятиях - на странице Wondersala.

Видео: Raffaella Carrà - Pedro (Jaxomy & Agatino Romero Remix)

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