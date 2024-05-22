Силиня: российские спецслужбы посылали сообщение о поджоге и Латвии

Российские спецслужбы посылали сообщение о поджоге и Латвии, сообщила премьер-министр Эвика Силиня в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
В понедельник, 20 мая, в Польше были задержаны девять членов российской шпионской группы в связи с планами саботажа. Задержанные обвиняются в "избиениях, поджоге и попытке поджога", причем эти российские планы саботажа, как признал премьер-министр Польши Дональд Туск, распространялись не только на Польшу, но и на Литву, Латвию и, возможно, Швецию.
Силиня отметила, что латвийские спецслужбы способны идентифицировать возможные провокации, зная почерк российских спецслужб. По ее мнению, в Латвии важно осознавать, что мы находимся в ситуации, когда возможны различные провокации.
Указанные поджоги - один из характерных признаков деятельности российских спецслужб, которой они пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, создавая впечатление, что что-то происходит не так, как надо. Это также сигнал политикам в Латвии, попытка их запугать, добавила премьер.
Она добавила, что сообщение о поджоге было отправлено и Латвии.
Как сообщалось, латвийские службы безопасности сейчас ежедневно работают в усиленном режиме, так как мы находимся в условиях реальной гибридной войны, заявил на пресс-конференции после заседания правительства министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Комментируя информацию о задержанных в Польше членах российской шпионской группы, министр подчеркнул, что Россия попытается влиять на страны, которые обеспечивают помощь Украине. Для осуществления саботажей чаще используются люди с криминальным прошлым и люди, не имеющие стабильных доходов.
Недавнее нападение на Музей оккупации доказывает, что это было не простое хулиганство, а управляемое и запланированное нападение. Инцидент был особенно острым для латвийского общества, поскольку музей является важным для Латвийской нации объектом.
Сейчас Латвия справляется с существующей угрозой, поскольку с другими странами-союзниками налажен хороший оборот информации, позволяющий идентифицировать криминальные группы и ликвидировать их. Козловскис считает, что в долгосрочной перспективе следовало бы подумать о наращивании пропускной способности служб безопасности.
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