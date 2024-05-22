Силиня: российские спецслужбы посылали сообщение о поджоге и Латвии

В понедельник, 20 мая, в Польше были задержаны девять членов российской шпионской группы в связи с планами саботажа. Задержанные обвиняются в "избиениях, поджоге и попытке поджога", причем эти российские планы саботажа, как признал премьер-министр Польши Дональд Туск, распространялись не только на Польшу, но и на Литву, Латвию и, возможно, Швецию.

Силиня отметила, что латвийские спецслужбы способны идентифицировать возможные провокации, зная почерк российских спецслужб. По ее мнению, в Латвии важно осознавать, что мы находимся в ситуации, когда возможны различные провокации.

Указанные поджоги - один из характерных признаков деятельности российских спецслужб, которой они пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, создавая впечатление, что что-то происходит не так, как надо. Это также сигнал политикам в Латвии, попытка их запугать, добавила премьер.

Она добавила, что сообщение о поджоге было отправлено и Латвии.